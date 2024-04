Come arredare lo spazio esterno della propria abitazione: consigli per verande e giardini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se abiti a Brescia, o in altre zone d’Italia, e hai a disposizione un ampio giardino o una piccola veranda, devi sapere che ci sono molti modi per trasformare questi spazi in un'oasi di relax, di intrattenimento e di convivialità.Puoi trovare, ad esempio, diversi prodotti d’ arredo giardino a Brescia e provincia, da fornitori che sono specializzati nel settore. Ma quali sono le idee migliori che si possono valutare per riuscire a creare uno spazio davvero unico? Lo vediamo insieme!Ecco alcuni consigli pratici e idee creative per aiutarti a progettare e arredare il tuo spazio esterno.Prima di iniziare a scegliere mobili e accessori, è fondamentale chiarire quale funzione avrà lo spazio esterno.

Chiediti: sarà un'area per cenare all'aperto? Un angolo relax? Uno spazio per i giochi dei bambini? Un giardino ornamentale o produttivo? La risposta a queste domande influenzerà ogni decisione, dal tipo di arredamento alla disposizione degli elementi.



2. Scegli l'arredamento adatto



Una volta definito lo scopo, seleziona l'arredamento che meglio si adatta alle tue necessità:

· Per la zona pranzo: opta per tavoli e sedie robusti e resistenti agli agenti atmosferici. Il legno trattato, il metallo e il rattan sintetico sono materiali ideali per l'esterno.

· Per le aree relax: considera l'aggiunta di poltrone, amache o divani da esterno. I tessuti dovrebbero essere resistenti al sole e all'acqua, per garantire longevità e facilità di manutenzione.

· Per i giochi: se lo spazio è dedicato ai bambini, assicurati che l'equipaggiamento sia sicuro e adatto all'età. Le superfici morbide e i materiali atossici sono preferibili.



3. Pianifica il verde



Le piante sono essenziali in qualsiasi spazio esterno. Scegli specie adatte al clima della tua zona e considera il tempo che puoi dedicare alla loro manutenzione. Le piante perenni richiedono meno cure rispetto a quelle annuali e possono fornire colore e verde tutto l'anno. Le grandi piante in vaso possono creare privacy e dividere visivamente diverse aree del giardino o della veranda.



4. Illuminazione



Una buona illuminazione esterna non solo permette di utilizzare lo spazio anche dopo il tramonto ma aggiunge anche un elemento di sicurezza e decorazione. Le luci a LED solari sono una scelta popolare per i percorsi, mentre le lampade sospese o i lampioni possono essere ideali per illuminare le aree pranzo o relax. Le candele e le torce possono aggiungere un tocco magico per le serate speciali.



5. Accessori e decorazioni



Cuscini, tappeti da esterno, fontane o un caminetto da esterno possono trasformare una semplice area in un vero e proprio prolungamento della tua casa. Sicuramente dovrai scegliere sempre delle decorazioni che siano resistenti alle intemperie e che riflettano lo stile del tuo arredamento interno.



6. Coperture e protezioni



Per utilizzare lo spazio esterno anche nelle giornate di sole intenso o di pioggia leggera, considera l'installazione di coperture come pergolati, gazebo o ombrelloni. Queste strutture non solo proteggono ma possono anche definire esteticamente l'area, creando un ambiente più intimo e raccolto.



7. Pavimentazione



La scelta della pavimentazione, ti permette di valutare tra materiali come pietra, legno o piastrelle devono essere antiscivolo e resistenti alle intemperie. La pavimentazione può anche aiutare a definire le diverse aree funzionali del giardino o della veranda.



8. Privacy



Mantenere una certa privacy è importante, soprattutto in zone urbane. Le siepi, le staccionate, le pareti divisorie o i pannelli di tessuto possono schermare lo sguardo dei vicini e delimitare il tuo spazio personale, aumentando il comfort.



9. Sostenibilità



Considera l'impatto ambientale del tuo spazio esterno. Scegliere materiali riciclati o sostenibili, utilizzare sistemi di raccolta dell'acqua piovana per irrigare le piante, e preferire illuminazione a basso consumo energetico sono passi importanti per un giardino eco-compatibile.



10. Manutenzione



Infine, progetta lo spazio esterno tenendo in mente la manutenzione. Materiali facili da pulire e resistenti al tempo libereranno più tempo per goderti il tuo spazio all'aperto.

Arredare il tuo spazio esterno è un'opportunità per estendere la bellezza e la funzionalità della tua casa, creando un luogo perfetto per rilassarsi, divertirsi e godere della natura. Con un po' di pianificazione e creatività, puoi trasformare qualsiasi ambiente che sia un giardino o una veranda in una zona perfetta per le tue esigenze.