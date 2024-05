Come funziona la cessione del quinto dello stipendio e quando conviene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La 'cessione del quinto dello stipendio' è un tipo di prestito per dipendenti pubblici e privati, con rate di rimborso che non superano il 20% dello stipendio netto mensile. Il pagamento viene trattenuto direttamente dallo stipendio del lavoratore . Questo prestito include un'assicurazione su vita e impiego, per coprire rischi come morte o perdita del lavoro, garantendo sicurezza sia al debitore che al creditore.La cessione del quinto è un prestito per dipendenti che prevede il rimborso tramite una trattenuta mensile direttamente dallo stipendio, non superiore al 20% del netto. La durata può estendersi fino a 10 anni e il pagamento è gestito dal datore di lavoro. Include un'assicurazione per coprire eventi come decesso o perdita di lavoro, e non necessita di ulteriori garanzie.

Vantaggi e limiti della cessione del quinto



Vantaggi della cessione del quinto:

1. Accessibilità: Disponibile anche per chi ha avuto problemi di credito.

2. Rate sostenibili: La rata è limitata al 20% dello stipendio, evitando sovraindebitamento.

3. Assicurazione inclusa: Copre rischi come decesso o perdita di lavoro.

4. Semplicità di gestione: Il datore di lavoro trattiene e versa la rata direttamente, semplificando il processo di pagamento.



Limiti della cessione del quinto:

1. Riduzione del reddito disponibile: Il prestito riduce lo stipendio netto mensile.

2. Durata del debito: Il prestito può estendersi fino a dieci anni, mantenendo l'impegno finanziario per un lungo periodo.

3. Limiti di Importo: L'ammontare massimo del prestito è vincolato alla quota cedibile dello stipendio.

4. Vincoli contrattuali: La perdita del lavoro può complicare il rimborso del prestito, nonostante l'assicurazione.



Come valutare se la cessione del quinto è il tipo di prestito che fa per me?



Per valutare se la cessione del quinto è adatta a te, considera questi punti:

1. Stabilità del reddito: È ideale se hai un contratto a tempo indeterminato.

2. Limiti di rimborso: Le rate non superano il 20% del tuo stipendio netto.

3. Protezione assicurativa: Offre copertura in caso di perdita di lavoro o decesso.

4. Ammontare necessario: Assicurati che l'importo del prestito sia compatibile con il quinto del tuo stipendio.