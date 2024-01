Come scegliere stampante o fotocopiatrice professionale più adatta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prima di tutto, devi decidere se acquistare o noleggiare una stampante o una fotocopiatrice professionale. Entrambe le opzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi, ma noi ti consigliamo di optare per il noleggio, soprattutto se vuoi avere una soluzione flessibile, conveniente e sicura. Ecco perché:- Il noleggio ti permette di avere sempre a disposizione un modello aggiornato e performante, senza dover sostenere i costi di acquisto, manutenzione e assistenza.



- Il noleggio ti permette di pagare solo per quello che usi, senza dover investire in cartucce, toner o altri materiali di consumo, che sono inclusi nel canone mensile.

- Il noleggio ti permette di avere una maggiore sicurezza dei tuoi dati, grazie alle funzioni di crittografia e cancellazione automatica delle stampe, che evitano che le tue informazioni sensibili possano cadere in mani sbagliate.



Come scegliere il modello più adatto alle tue esigenze?



Una volta deciso di noleggiare una stampante o una fotocopiatrice professionale, devi scegliere il modello più adatto alle tue esigenze. Per farlo, devi tenere conto di alcuni fattori, come:

- Il volume di stampe che devi effettuare ogni mese, che determina la capacità e la velocità della macchina.

- Il tipo di stampe che devi effettuare, che determina la qualità e la risoluzione della macchina, e se hai bisogno di una stampante a colori o in bianco e nero.





- Le funzioni aggiuntive che ti servono, come la scansione, la copia, il fax, la stampa fronte-retro, la stampa da dispositivi mobili, la connessione wireless, ecc.



Dove trovare il servizio di noleggio più affidabile e conveniente?



Se stai cercando un servizio di noleggio di stampanti a Roma e in tutta Italia affidabile e conveniente, ti consigliamo di rivolgerti a RentOffice, una società specializzata nel settore del printing professionale, che offre soluzioni su misura per le piccole e medie imprese.

RentOffice ti offre:

- Un'ampia gamma di modelli di stampanti e fotocopiatrici professionali delle migliori marche, come possono essere le stampanti Brother e le stampanti Canon, che si adattano a ogni tua esigenza.

- Un canone mensile trasparente e competitivo, che include tutti i costi di noleggio, manutenzione, assistenza e materiali di consumo, senza sorprese né spese extra.

- Un servizio di consegna, installazione e ritiro della macchina, rapido e gratuito, che ti garantisce il massimo della comodità e della sicurezza.

- Un servizio di assistenza tecnica qualificata e disponibile, che ti assicura il funzionamento ottimale della macchina e la risoluzione di eventuali problemi.



Cosa aspetti? Contatta RentOffice e scopri la soluzione di noleggio più adatta a te!



Se vuoi ottimizzare la gestione delle tue stampe e i costi relativi, non esitare a contattare RentOffice, la società che ti offre il miglior servizio di noleggio di stampanti e fotocopiatrici professionali. Potrai richiedere un preventivo gratuito e personalizzato, senza impegno, e scoprire la soluzione più adatta a te. Non perdere questa occasione, contatta RentOffice e inizia a risparmiare tempo e denaro!