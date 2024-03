Come si illumina una casa moderna: i consigli da ricordare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per quanto riguarda il bagno, invece, esistono diverse soluzioni a cui si può fare riferimento: intorno allo specchio si possono collocare varie fonti luminose o un singolo faretto orientabile, ma nulla vieta di propendere per uno specchio retroilluminato.

Quando si pensa al proprio progetto, è utile verificare in che modo la luce vibra sulle finiture ambientali: il che è vero a maggior ragione nel caso di bagni in cui non ci sono piastrelle. L’illuminazione del bagno richiede una luce generale che garantisca un effetto omogeneo e completo, a cui affiancare in corrispondenza dello specchio una luce puntuale che non generi ombre riportate ma sia intensa a sufficienza.



Le soluzioni migliori

Grazie a un marchio come Karman Lampade e applique sono una garanzia di qualità: è possibile comprarle anche online, per esempio attraverso il sito web di Crotti Lampadari, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Qui si possono trovare anche prodotti per l’illuminazione di una stanza studio: un ambiente della casa in cui serve una luce diretta sulla scrivania di lavoro, come quella che viene generata da una piantana che può essere collocata di fianco al tavolo o una lampada da appoggio da mettere sulla scrivania.



La camera da letto

Se in camera da letto si ha a che fare con una cabina armadio, è bene pensare a tale elemento come una vera e propria stanza, con il particolare che non presenta aperture dirette verso l’esterno. Per ottenere un effetto gradevole, comunque, è sufficiente un’illuminazione generale come quella che può provenire da faretti incassati nel controsoffitto o installati tramite un binario a soffitto; delle strisce led, poi, possono fungere da luci puntuali all’interno di ogni scompartimento. L’illuminazione di un armadio, in linea di massima, può essere ottenuta posizionando su ogni mensola una striscia led o installando la stessa sulle ante, così che il contenuto dell’armadio possa essere illuminato in maniera ottimale, evitando ombre inutili.



Altri consigli per la stanza da letto

Una camera da letto moderna si deve basare su una luce capace di offrire relax e tranquillità. Affinché tale risultato possa essere conseguito, si può impiegare un unico binario dotato di faretti a intensità regolabile; il comodino, invece, può essere illuminato con una lampada a sospensione, da terra o da appoggio. Il suggerimento è di privilegiare lampadine a intensità regolabile, così che la quantità di luce che viene generata possa essere modulata a seconda delle azioni che vengono svolte, che si tratti di leggere, di guardare la tv o di riposarsi. Nel caso in cui la testata del letto sia rappresentata da una boiserie, i comodini possono essere illuminati con applique di piccole dimensioni; in alternativa si può pensare di integrare direttamente una striscia led nella boiserie.



La luce ideale per la cucina

Si può considerare la cucina come l’ambiente di casa in cui si è più operativi: ciò vuol dire che è bene progettare la posizione delle luci in modo che sul piano di lavoro non compaiano ombre sgradevoli che potrebbero rivelarsi dannose. Una fonte luminosa va collocata sopra il tavolo da pranzo, naturalmente nel caso in cui esso sia presente, con l’impiego di almeno una lampada a sospensione. Altra fonte luminosa è quella collocata sopra il piano di lavoro della cucina; si deve trattare di una luce nitida, che può essere ottenuta con l’installazione sotto i pensili di una striscia led. In una cucina priva di pensili, lo stesso effetto si può conseguire con dei faretti orientabili da incassare in corrispondenza del controsoffitto sul piano di lavoro.