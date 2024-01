Compagnie low cost: WizzAir premiata come la migliore in Europa nel 2023

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Che WizzAir è stata nominata miglior compagnia low cost in Europa. A conferirle questo primato sono stati gli esperti della giuria dei World Travel Awards. Questo premio ha portato sul tetto del mondo la compagnia aerea olandese, decretandola la compagnia aerea non solo con la crescita più rapida, ma anche con la maggior attenzione allo sviluppo sostenibile.Nel momento in cui si è chiamati a esprimere un giudizio su una compagnia di voli low cost come Wizz Air possono venire in mente aspetti come la sicurezza, la pulizia dei velivoli, la puntualità e l'affidabilità (al riguardo segnaliamo che in caso di problemi di questa natura è possibile rivolgersi ad agenzie come Rimborsami Tu per fare domanda di rimborso Wizz Air ), ma nell'ambito dei principali riconoscimenti del settore vengono presi in esame molti altri fattori.



Tra questi, come già accennato, è possibile includere la sostenibilità. In un contesto internazionale in cui si è, ed è il caso di dire a gran voce “per fortuna”, sempre più attenti al rispetto dell’ambiente, riflettere sull’impatto che hanno i mezzi di trasporto è cruciale (e no, dati scientifici alla mano, l’aereo non è la soluzione più inquinante).



Un approccio pionieristico



Da tempo ormai, WizzAir si distingue per un approccio pionieristico nel comparto delle compagnie aeree, mettendo in primo piano pratiche di continua attenzione all’ambiente.

A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa l’utilizzo di aerei che consumano poco carburante, per non parlare della messa in campo di investimenti finalizzati a ridurre le emissioni di anidride carbonica.



L’ultimo di numerosi premi



Il riconoscimento recentemente ottenuto con i World Travel Awards va a integrare diversi altri premi che, nel corso degli anni, la compagnia ha ricevuto.





Recentemente, infatti, WizzAir è stata riconosciuta tra le prime dieci compagnie aeree più sicure sul pianeta.

Questo importante traguardo è degno di nota per un motivo innanzitutto: a includerla nella prestigiosa classifica sono stati gli esperti del portale Airlineratings, l’unica agenzia al mondo che si occupa di fornire dati scientifici sulla sicurezza nel settore aereo.

Proseguendo con l’elenco dei premi ricevuti da WizzAir in questi anni, è possibile citare il riconoscimento come Compagnia Aerea dell’Anno insignito dalla giuria degli Air Transport Awards tra il 2019 e il 2023.

Sempre in ambito di riconoscimenti legati alla sostenibilità, non si può non ricordare il premio come compagnia aerea low cost più sostenibile. Questo riconoscimento, relativo agli anni dal 2021 al 2023, è relativo ai World Finance Sustainability Awards.



Un premio con oltre 30 anni di storia alle spalle



In tutto questo, è importante dedicare una piccola parentesi ai World Travel Awards, uno dei premi più prestigiosi legati al mondo dei viaggi.

Parliamo, infatti, di un riconoscimento nato nel lontano 1993, quando il settore era lontanissimo da alcune delle innovazioni che oggi lo caratterizzano e, soprattutto, dall’attenzione alla sostenibilità attualmente norma quotidiana.

Punto di riferimento per viaggiatori appassionati, ma anche per semplici vacanzieri, intenzionati a godersi al meglio le esperienze di viaggio, permette di scoprire eccellenze nell’ambito dell’hotellerie, dei ristoranti, dei luoghi naturali e delle città da non perdere.



Il vettore migliore al mondo



Per quanto riguarda, invece, le compagnie aeree non low cost migliori al mondo, la medaglia d’oro spetta a Air New Zealand. A conferire al colosso il prestigioso riconoscimento sono stati i giurati tecnici di Airline of the Year, una classifica dove compaiono i 25 vettori che sono riusciti a distinguersi rispetto agli altri per gli elevati standard di sicurezza e per la temperie innovativa.

La seconda e la terza posizione sono occupate rispettivamente dalle compagnie aeree Qatar Airways ed Etihad Airways.