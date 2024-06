Compro oro fraudolenti: come essere sicuri nella vendita di oro e gioielli usati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma se da un lato la crescita del valore dell’oro rappresenta un motivo di soddisfazione per gli investitori, dall’altro lato può comportare un rischio per le persone che scelgono di vendere gioielli e oggetti in oro usato per ottenere un profitto extra. Abbiamo chiesto a Orolive, famoso compro oro di Roma, di aiutarci a scrivere il vademecum della sicurezza delle compravendite di oro, argento e gioielli preziosi.Il rischio risiede nell’aumento delle truffe nel settore dei Compro Oro.

Gli operatori poco onesti, meno attenti, più corruttibili o in qualsiasi altro modo li si voglia chiamare, vengono solleticati dall’idea – che poi trasformano in azione – di lavorare in maniera fraudolenta. Solo lo scorso mese sono stati denunciate cinque persone in Trentino Alto Adige per esercizio abusivo dell’attività di Compro Oro.

Il settore della compravendita di oro e metalli preziosi usati è soggetto a una rigida regolamentazione, che purtroppo viene facilmente raggirata da chi tralascia subdolamente di seguire il corretto iter di acquisto.

Chi ne viene danneggiato sono i clienti dei compro oro, e cioè le persone che onestamente si recano in queste attività per vendere i loro gioielli usati, magari senza essersi adeguatamente informati prima sulla corretta procedura che deve essere eseguita. Procedura che inizia con la quotazione dell’oro osservando il prezzo dell’oro in tempo reale, passa per la valutazione dell’oggetti e termina con trattativa finale e il pagamento tracciabile.



Quando si ha a che fare con articoli pregiati come quelli realizzati in oro, è fondamentale che tutte le carte siano in regola, che ogni passaggio venga eseguito nella massima trasparenza, correttezza e professionalità possibili. Di conseguenza, scegliere con cura a chi vendere i propri oggetti preziosi diventa un passaggio cruciale.



I compro oro fraudolenti possono mettere in atto vari tipi di truffe, le più comuni delle quali sono l’offerta di valutazioni estremamente basse, l’assenza di trasparenza nelle procedure di valutazione e di pagamento, ma perfino una ben più grave, come l’acquisto di oro usato senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ad esercitare.

Va da sé che la prima cosa da fare, quando si pensa di portare a vendere oro e gioielli usati, è quella di andare alla ricerca di un compro oro che ispiri fiducia, che sia specializzato e abbia anni di esperienza. In questo campo, quella di ricercare la professionalità non è soltanto una questione di precauzione ma diventa una condizione assolutamente necessaria per avere la certezza di proteggere i propri valori e ricevere una transazione equa e sicura.



Riconoscere le truffe e proteggere l’oro



Nel mercato dell’oro, così come in altri tipi di mercati, è importante ricevere la massima valutazione dell’oro usato, per non rischiare di perdere del denaro che giustamente spetterebbe al proprietario e che renda soddisfacente la compravendita.



Ma come si distingue un operatore sicuro e affidabile da quelli fraudolenti che vanno assolutamente evitati? L’attenzione è la parola chiave, perché permetterà di essere sicuri di fare una vendita di oro e gioielli usati regolare e legale.

Innanzitutto, bisogna leggere le recensioni online dei clienti che hanno già concluso una compravendita con il compro oro individuato, di cui magari si è già letto o sentito parlare in positivo. La reputazione online di un compro oro è un buon indicatore di fiducia e affidabilità. Un consiglio: oltre a leggere le recensioni positive, vanno osservate attentamente le risposte che il negoziante dà alle eventuali critiche, perché si comprende il tipo di persona e la sua professionalità.



Un altro dettaglio da controllare è la presenza delle certificazioni e autorizzazioni necessarie per operare nel settore. Sul loro sito internet (ma anche chiaramente esposte nel punto vendita) si trovano queste informazioni, perché gli operatori affidabili, seri e professionali che sono in regola con le normative vigenti devono essere regolarmente registrati all’Organizzazione degli Agenti e dei Mediatori (OAM) o ad altri enti di regolamentazione riconosciuti.

Scelto il compro oro, chi vuole vendere oro usato si recherà presso il negozio (o telefonerà per avere una prima valutazione telefonica), e anche qui potrà osservare dei segnali di affidabilità. Un compro oro regolare, durante l’intero processo di valutazione dei preziosi, sarà trasparente, mostrerà la quotazione oro in diretta dalla Borsa di Londra, fornirà spiegazioni chiare su come viene stabilito il valore dell’oro in base alle attuali quotazioni di mercato, mostrerà quali test verranno effettuati e come questi influenzeranno la quotazione finale e risponderà ampiamente a tutte le domande del cliente.

Al contrario, bisogna diffidare da chi non è disposto a condividere i dettagli della valutazione, chi non comunica in modo chiaro e diretto e utilizza tecnicismi che non spiega, chi si rifiuta di comunicare la valutazione al telefono, chi mette fretta nella conclusione della trattativa perché vuole convincere il cliente a vendere subito.



Infine, al termine della trattativa, la somma concordata verrà corrisposta con un metodo di pagamento tracciabile e mai in contanti, secondo quanto stabilito dalla legge, se la cifra supera i 499,00€. Inoltre, viene consegnato al venditore un certificato di garanzia che attesta l’autenticità e il valore dell’operazione. Se tutto questo non avviene, si tratta sicuramente di una truffa.

A questi segnali, il cliente potrebbe non sentirsi a proprio agio, potrebbe sentirsi spinto a prendere una decisione affrettata, perché la chiarezza nella comunicazione è necessaria nella costruzione di un rapporto di fiducia. E lo è anche la libertà di offrire valutazioni senza obblighi di vendita immediata.

Quella di vendere oro al compro oro più vantaggioso e professionale è una decisione da prendere con cautela, per evitare di vivere esperienze fraudolente che svaluterebbero, spesso di parecchio, i propri gioielli.