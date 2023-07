Concorrenti esteri sleali minacciano il Made in Italy

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le recenti ricerche e le statistiche disponibili evidenziano in maniera inequivocabile un aumento preoccupante di tali dinamiche scorrette, creando sfide significative per gli imprenditori italiani e di tutto il mondo.Infatti, le imprese oneste e conformi alle regole si trovano ad affrontare una concorrenza distorta e sleale da parte di organizzazioni che, sfruttando le differenze normative e le disparità di costi di produzione tra i paesi, riescono a guadagnare un vantaggio competitivo ingiusto.Le implicazioni di questa crescente tendenza sono profonde e possono avere conseguenze devastanti sul tessuto economico globale.Inoltre, le conseguenze di questa concorrenza sleale non si limitano solo al piano economico, ma si estendono anche al livello sociale e al benessere dei lavoratori.In particolare, l'uso di manodopera estera a basso costo e l'elusione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro rappresentano solo alcune delle problematiche associate a queste pratiche scorrette.In definitiva, la concorrenza sleale mina i diritti dei lavoratori, crea disuguaglianze sociali e alimenta un circolo vizioso di sfruttamento che danneggia l'intera società.Per contrastare efficacemente la situazione, oltre ad auspicare a un rafforzamento della cooperazione tra paesi, gli imprenditori italiani possono richiedere delle investigazioni all'estero a delle aziende specializzate come INSIDE, che dal 2014 è al fianco degli imprenditori per tutelarli dai comportamenti poco onesti dei propri competitors, globali e non.D'altronde anche Salvatore Piccinni, Managing Director Head of Southern Europe di INSIDE Intelligence & Security Investigations, ritiene che i meccanismi di monitoraggio e controllo da parte delle Autorità sono oggi insufficienti per proteggere l’imprenditoria e il Made in Italy.



Per questo motivo, sono indispensabili delle strategie difensive per preservare l’integrità e la competitività delle nostre aziende. Strategie che le agenzie investigative eseguono efficacemente.



L'aumento della concorrenza sleale tra imprese internazionali e i casi più comuni



La concorrenza sleale tra imprese di stati diversi è in costante aumento, influenzata da fattori come la globalizzazione, l'accesso alla tecnologia e le differenze normative tra i paesi.

Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), si stima che il 20% del commercio mondiale sia influenzato da pratiche sleali, tra cui sovvenzioni illegali, dumping di mercato e violazioni della proprietà intellettuale.

Queste dinamiche scorrette mettono a rischio la sostenibilità delle imprese oneste e creano disuguaglianze a livello globale.

Al contrario di quanto si possa pensare, sono numerosi i casi che illustrano la presenza diffusa di concorrenza sleale tra imprese internazionali. Ad esempio, il dumping di mercato, praticato da aziende che vendono prodotti a prezzi inferiori al costo di produzione, danneggia gravemente i produttori locali e ne compromette la sopravvivenza.

Allo stesso modo, l'appropriazione indebita della proprietà intellettuale da parte di imprese straniere crea ingiustizie e ostacola l'innovazione.

Tuttavia, questi sono solo alcuni esempi di come la concorrenza sleale possa minare il tessuto economico e commerciale.



Come le aziende italiane possono difendersi?



Di fronte a tali notevoli sfide, le investigazioni all'estero offrono un'opportunità preziosa per le aziende del Belpaese che vogliono affrontare la concorrenza sleale a livello internazionale.

Infatti, le agenzie investigative specializzate in indagini internazionali, come INSIDE, offrono una vasta gamma di competenze e risorse per condurre investigazioni efficaci. Grazie alla loro esperienza nel campo, hanno familiarità con le leggi e le procedure di diversi paesi, oltre a vantare una vasta rete di contatti e risorse per raccogliere prove in modo legale ed etico.

Queste indagini permettono di raccogliere prove concrete, acquisire informazioni cruciali e smascherare le pratiche scorrette messe in atto da imprese straniere.

Tuttavia, è fondamentale affidarsi a partner professionali specializzati in investigazioni internazionali per garantire risultati affidabili e rispettare le leggi e le normative di ogni paese coinvolto.

Uno dei principali vantaggi delle investigazioni all'estero è la possibilità di ottenere informazioni dettagliate e specifiche sui concorrenti sleali, compresi i loro metodi, le fonti di finanziamento illecite e le eventuali connessioni con organizzazioni criminali, in maniera del tutto lecita. Queste informazioni possono essere fondamentali per costruire un caso solido e intraprendere azioni legali per proteggere l'azienda e ripristinare una sana concorrenza.

Inoltre, le investigazioni all'estero consentono alle aziende di adottare misure preventive, identificando potenziali minacce o pratiche scorrette prima che possano causare danni significativi. In tal modo, le imprese possono reagire tempestivamente e adottare misure preventive per proteggere i propri interessi.

Infine, è importante sottolineare che, nelle investigazioni internazionali, il rispetto delle leggi e delle normative è essenziale. I partner professionali si assicurano di condurre indagini nel pieno rispetto delle norme legali e delle procedure di ciascun paese coinvolto, evitando così potenziali conseguenze legali o reputazionali per le aziende.