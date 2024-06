Conto deposito: come far fruttare i guadagni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

interessi conto deposito come un elemento davvero prezioso e in realtà lo è perché si tratta di una formula decisamente vantaggiosa. In questo articolo vedremo il perché e spiegheremo cos’è un conto deposito, come funziona e quali sono i suoi vantaggi.Un conto deposito è un conto bancario che permette di depositare denaro e vincolarlo per un periodo di tempo determinato, ottenendo in cambio un interesse fisso.



A differenza del conto corrente, dove i depositi sono immediatamente disponibili, questa soluzione nella maggioranza dei casi, prevede una limitazione all'accesso ai fondi, che possono essere prelevati solo alla scadenza del vincolo o in alcuni casi eccezionali.

Ci sono, però, alcune formule come quella proposta da Findomestic, che prevedono la possibilità di disporre del proprio denaro quando si desidera, senza vincoli.

L’apertura di queste soluzioni è semplice e veloce: basta recarsi presso una banca o attivarle online. Una volta aperto il conto, potrebbe essere necessario versare un deposito minimo, che varia a seconda dell'istituto di credito e del tipo di formula scelta.

Il denaro depositato viene poi vincolato per un periodo di tempo prestabilito, che può andare da pochi mesi a diversi anni. Al termine del vincolo, se si tratta di un conto deposito vincolato, la somma depositata, unitamente agli interessi maturati, viene accreditata sul conto corrente del cliente.



Vantaggi ed elementi per fare la scelta giusta



Come per qualsiasi tipi di scelta anche quella del conto deposito va fatta sulla base dei vantaggi e degli svantaggi. In questo caso ci focalizzeremo soltanto sui primi che sono decisamente numerosi. Scopriamoli di seguito:

● sicurezza: i depositi sono garantiti dal Fondo di Tutela dei Depositi fino a € 100mila euro per istituto di credito.

● rendimento: il tasso di interesse offerto dai conti deposito è generalmente più alto rispetto a quello dei conti correnti.

● flessibilità: esistono diverse tipologie di conti deposito, con vincoli e tassi di interesse differenti, per soddisfare al meglio le esigenze di ogni risparmiatore.

● accessibilità: l'apertura di un conto deposito è semplice e gratuita.

● gestione online: la maggior parte di questi conti può essere gestita comodamente online, tramite il sito web o l'app dell'istituto di credito.

Oltre a questi elementi è utile tenere presente anche: il tasso di interesse che si può considerare l’elemento principale perché determina il rendimento del proprio investimento, il vincolo, il deposito minimo, la flessibilità e i costi che devono essere pari a zero sia per l’apertura/chiusura che per la gestione.

I conti deposito, quindi, sono strumenti adatti a diverse esigenze. Ad esempio, possono essere utilizzati per accantonare la somma necessaria per l'acquisto di una casa, per mettere da parte i risparmi per la pensione o semplicemente per ottenere un rendimento maggiore sui propri risparmi inutilizzati.