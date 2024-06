Cos'è il cashback online e come sfruttarlo per risparmiare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Negli ultimi anni, il cashback online è diventato un fenomeno sempre più diffuso tra i consumatori digitali in Italia, soprattutto dopo il boom degli acquisti online.

Questo sistema offre un'opportunità unica di risparmio, permettendo agli acquirenti di recuperare una parte del denaro speso durante gli acquisti online.

Ma cos'è esattamente il cashback? Come funziona e come possiamo sfruttarlo al meglio per risparmiare sui nostri acquisti?

Lo vediamo nel dettaglio in questo articolo. Ecco la sua storia, il suo funzionamento e i migliori consigli per utilizzarlo efficacemente.

Cos'è il cashback e quando nasce?



Il termine 'cashback' si traduce letteralmente come 'ritorno di denaro'. Questo sistema è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti negli anni '90, inizialmente come un incentivo per l'utilizzo delle carte di credito.

Le banche e gli istituti di credito offrivano una percentuale di ritorno sugli acquisti effettuati con le loro carte, incentivando così i clienti a usare i loro servizi e ad impiegare la carta di credito invece che i contanti per fare acquisti nei negozi.

Questo sistema ha permesso negli Stati Uniti di rendere sempre più pratico e comune l’uso della carta di credito rispetto ai contanti.

Con l'avvento dell'e-commerce e la crescita degli acquisti online , il concetto di cashback si è evoluto.

cashback proposto da Bestshopping, che collaborano con i negozi online e fisici per offrire cashback ai consumatori.

Oggi, oltre alle carte di credito, esistono numerose piattaforme, come ad esempio il sito di, che collaborano con i negozi online e fisici per offrire cashback ai consumatori.

Questi siti agiscono come intermediari, restituendo una parte del denaro speso dagli utenti sotto forma di cashback, rendendo l'esperienza di shopping ancora più conveniente.

Come funziona il Cashback?

Il funzionamento del cashback è relativamente semplice e può essere suddiviso in alcuni passaggi chiave:

Registrazione: Il primo passo per sfruttare il cashback è registrarsi su una piattaforma di cashback. La registrazione è generalmente gratuita e richiede solo pochi minuti. Selezione del negozio: una volta registrati, è possibile navigare attraverso la lista di negozi partner disponibili sulla piattaforma di cashback. Questi negozi possono coprire una vasta gamma di categorie, dai vestiti alla tecnologia, dai viaggi ai beni di consumo quotidiani. Acquisto tramite la piattaforma: per poter ottenere il cashback, è essenziale accedere al sito del negozio desiderato tramite il link fornito dalla piattaforma di cashback. Questo permette alla piattaforma di tracciare l'acquisto e garantire che venga accreditato il cashback appropriato. Rimborso: dopo aver effettuato l'acquisto, la piattaforma di cashback traccerà la transazione. Una volta confermata dal negozio, la piattaforma accrediterà una percentuale dell'importo speso nel proprio account di cashback. Prelievo del cashback: quando avrai accumulato una certa somma di cashback, potrai richiederne il prelievo. Le modalità di prelievo variano da piattaforma a piattaforma, ma generalmente includono bonifici bancari, PayPal o buoni regalo.

Come usarlo per risparmiare sui propri acquisti?

Ora che abbiamo capito come funziona il cashback, vediamo come sfruttarlo al meglio per risparmiare sui nostri acquisti:

Scegli le piattaforme giuste

Non tutte le piattaforme di cashback sono uguali, alcune offrono percentuali di ritorno più alte su determinati negozi o categorie di prodotti. Fare una ricerca preliminare e iscriversi alla giusta piattaforma può aumentare la propria opportunità di risparmio.

Pianifica i tuoi acquisti

Utilizzare il cashback in modo strategico significa anche pianificare i tuoi acquisti. Ad esempio, se sai che dovrai fare un acquisto significativo, verifica prima se il negozio offre cashback e se ci sono promozioni speciali in corso, grazie a questa strategia è possibile massimizzare i propri risparmi.

Approfitta delle promozioni

Spesso, le piattaforme dedicate lanciano promozioni speciali che offrono percentuali di ritorno più alte per un periodo limitato. Tenere d'occhio queste offerte e approfittarne può aumentare significativamente i tuoi risparmi.

Combinare cashback con altre offerte

Un altro modo per massimizzare i risparmi è combinare il risparmio che si ottiene con il ritorno di denaro sull’acquisto anche con altre offerte come sconti, coupon o vendite stagionali. In questo modo si può ridurre ulteriormente il prezzo finale degli articoli acquistati.

Controlla le politiche di reso

Alcuni negozi potrebbero annullare la somma accreditata se restituisci l'articolo. Assicurati di essere consapevole delle politiche di reso del negozio per evitare sorprese.

Raccogli piccoli importi

Anche se il cashback su singoli acquisti può sembrare insignificante, nel tempo questi piccoli importi possono sommarsi a una somma considerevole. Essere costanti nell'utilizzo del cashback può portare a risparmi notevoli.

Il cashback online rappresenta un modo intelligente e conveniente per risparmiare denaro sugli acquisti quotidiani. Capire come funziona e come sfruttarlo al meglio può fare una grande differenza nelle tue finanze personali.

Registrandoti sulle piattaforme giuste, pianificando i tuoi acquisti e combinando il cashback con altre offerte, puoi massimizzare i tuoi risparmi.

Non dimenticare di monitorare regolarmente il tuo account di cashback e di approfittare di tutte le promozioni disponibili.

Con un po' di attenzione e strategia, il cashback può essere un’ottima soluzione per fare acquisti da tantissimi negozi senza però rinunciare al risparmio e alla possibilità di accumulare delle somme che poi potrai utilizzare per fare nuovi acquisti.