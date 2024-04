Cosa leggere per iniziare a amare la lettura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tuttavia, c'è che chi non riesce a tenere alta la soglia dell'attenzione e perde subito l'interesse per la lettura, a prescindere dal titolo selezionato. Leggere è però imprescindibile perché aiuta ad aprire la mente, a conoscere nuovi termini da poter adoperare poi in specifici contesti, a informarsi e, perché no, a vivere delle sane emozioni mentre si segue la storia di un personaggio con il quale ci si immedesima. Per riuscire ad amare la lettura, dunque, cosa bisogna cominciare a leggere? Di seguito dei consigli a riguardo.

I libri più adatti con cui iniziare ad amare la lettura



Prima di approcciarsi alla selezione dei libri bisognerebbe riflettere su sé stessi allo scopo di comprendere chiaramente quali sono i propri gusti, interessi e passioni. In tal modo ci si potrebbe indirizzare al meglio sui libri più adatti con cui iniziare ad amare la lettura. Per fare degli esempi pratici, è opportuno subito sottolineare come i grandi classici della letteratura possano fare al caso di chiunque perché riescono a trasmettere delle emozioni genuine in grado di trascendere il tempo e lo spazio.

Il consiglio è di optare per titoli di facile lettura come “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, “Piccole donne” di Louisa May Alcott, “L’alchimista” di Paulo Coehlo, “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, “La casa degli spiriti” di Isabelle Allende e, infine, ci si potrebbe approcciare ad una saga fantasy come quella di “Harry Potter” o “Il signore degli anelli”.



Anche la saggistica, la manualistica ed i libri sulla crescita personale possono aiutare ad appassionarsi al mondo della lettura, e a tal proposito suggeriamo di acquistare saggi relativi ad argomenti di cultura generale o legati ai propri interessi, nonché i libri sull’auto-miglioramento scritti da autori come Dale Carnegie, Jim Rohn e Stephen Covey.



I libri suggeriti: “L’ombra del vento” di Zafon e “Cent’anni di solitudine” di G. G. Marquez



Due libri che riteniamo essere adatti per cominciare ad amare la lettura, in quanto 'L’ombra del vento' di Zafon è direttamente collegato al mondo dei libri: il protagonista è il proprietario di un negozio di libri usati che si avventura con suo figlio al Cimitero dei Libri Dimenticati. Il bambino entra in contatto con un libro maledetto e cominciano a palesarsi alcuni fenomeni strani e intriganti. Il secondo è 'Cent’anni di solitudine' di G.G. Marquez, ambientato nella città di Macondo, dove a prendere vita è la leggenda: questo romanzo ha infatti rappresentato una ventata d’aria fresca per la letteratura mondiale e una svolta per la narrativa sudamericana.



Consigli pratici per approcciarsi al meglio alla lettura: ecco come amarla



Molto spesso si sviluppa una sorta di rigetto inconsapevole per la lettura in quanto si viene obbligati sin dalla tenera età a leggere libri per la scuola. Tuttavia, bisogna essere bravi a sapersi sradicare dalla morsa dell’imposizione forzata, scegliendo dei nuovi manuali adatti alla propria personalità.

Per non annoiarsi consigliamo di variare i generi ed i formati letterari, andando alla costante scoperta di nuovi titoli, archetipi e idee variegate, passando dai fumetti ai romanzi con facilità, senza dimenticare i giornali, le riviste ed i saggi. Sapete invece che leggere insieme ad un amico o un familiare per dar vita ad un dibattito sul libro scelto può essere vantaggioso e stimolante? Inoltre, provare a seguire i suggerimenti provenienti da persone fidate con le quali si hanno delle affinità in fatto di gusti può essere utile.