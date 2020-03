Cosa sapere prima di iniziare a giocare online

Per quanto il gioco d’azzardo online sia sempre più in voga tra gli italiani, è impossibile negare che ci sia ancora molta diffidenza nei confronti delle piattaforme in rete. Come in ogni campo, infatti, è sempre difficile affidarsi a qualcuno che non si conosce; ed è proprio per questo motivo che uno dei primi passi da compiere prima di dedicarsi a qualunque tipo di gioco online è proprio quello di fare un’accurata ricerca. In sintesi, ecco cosa bisognerebbe sapere prima di iniziare a giocare in rete.

Ricercare solo casinò legali

Una delle prime cose a cui fare attenzione prima di affidare i propri dati personali ad una piattaforma di gioco di cui non si hanno informazioni è quella di verificare la sua legalità. Ad oggi, infatti, tutti i siti di gioco d’azzardo sono regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, motivo per il quale non risulta poi così difficile capire se una piattaforma è autorizzata ad operare o meno.

Per capire se un casinò è legale, infatti, basta verificare che sia presente sul suo sito il logo di ADM (ex AAMS) o, in alternativa, controllare che il casinò abbia un dominio “.it”. Per un’ulteriore conferma, poi, è sempre possibile consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul quale è disponibile una lista costantemente aggiornata dei casinò legali e non. Solo dopo aver verificato la legalità della piattaforma è effettivamente consigliabile la registrazione sul sito e la condivisione dei propri dati personali.

Conoscere i tipi di bonus disponibili

Se il primo passo è accertarsi di scegliere un casinò legale, il secondo è quello di essere consapevoli dei tipi di bonus che i casinò online possono offrire. Per chi non lo sapesse, infatti, la maggior parte dei casinò mette a disposizione dei nuovi utenti dei bonus di benvenuto, alcuni più vantaggiosi e altri meno.

Nel caso del bonus di benvenuto Snai, ad esempio, ai nuovi iscritti viene offerto un bonus senza deposito del valore di 25 € che, in altre parole, sarebbe un bonus di denaro utilizzabile prima ancora di effettuare il primo deposito sul proprio conto di gioco. Se si è alle prime armi, quindi, è bene ricercare piattaforme online che offrano questo tipo di bonus, in modo da poter approfittare dell’offerta del casinò per far pratica con qualche gioco.

In alternativa, è possibile trovare anche piattaforme con bonus di benvenuto con deposito, utilizzabili solo dopo aver versato una somma di denaro sul conto. Anche in questi casi, comunque, le somme richieste sono molto basse e si aggirano di solito intorno ai 5-10 €.

Verificare i metodi di pagamento disponibili

Uno degli aspetti che molti potrebbero trascurare, poi, è quello relativo ai metodi di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma di gioco scelta. In realtà, la maggior parte dei casinò online mette ormai a disposizione tantissimi metodi di pagamento, da quelli più tradizionali come le carte di credito e di debito fino ai portafogli elettronici.

Nonostante ciò, soprattutto nel caso in cui si abbiano esigenze particolari o preferenze verso un metodo di pagamento specifico, è bene fare attenzione a questo dettaglio. Ciò che è certo è che nel mondo dei casinò risultano essere particolarmente apprezzati gli e-wallet, ovvero i portafogli virtuali come Skrill, Neteller e PayPal. Ovviamente, nulla vieta di scegliere un metodo di pagamento più tradizionale: l’importante è verificare quelli disponibili sulla piattaforma di gioco scelta.

Essere a conoscenza di come funzionano i casinò online è fondamentale per iniziare a giocare: una volta verificata la legalità del sito web, data un’occhiata ai metodi di pagamento disponibili e capito quali siano i bonus più adatti alle proprie esigenze, si può dire di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per iniziare a giocare.