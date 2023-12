Crisi d'Impresa: continua a crescere nel 2023. Come risparmiare in azienda?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e delle forniture energetiche sono riuscite in questi anni a mettere in ginocchio tantissime imprese. A fronte però dell’aumento dei costi, ottimizzare le proprie spese per riuscire a risparmiare continua a essere possibile: vediamo come.I dati di Unioncamere-Infocamere, purtroppo, non mentono: la crisi d'impresa non accenna ad arrestarsi e, anzi, prosegue la sua crescita. Si parla infatti di un incremento del 15,2% nei primi sei mesi del 2023, confrontandoli con il primo semestre del 2022 (per un totale di oltre 58 mila pratiche nuove). Ci si trova dunque di fronte a un trend in pericoloso rialzo, nonostante il Governo abbia preso alcune misure per attutire questa crisi.



L’attuale contesto italiano, inoltre, non fa intravedere un possibile miglioramento a stretto giro di posta. Si fa riferimento nella fattispecie al rallentamento della crescita economica nazionale che, in base a quanto certificato da ISTAT, si attesta sul -0,3% del PIL. Non ha aiutato nemmeno il brusco calo degli afflussi turistici, ovvero uno dei settori più importanti per l'economia del nostro paese. In tal caso, com'è facile intuire, ha influito la crescita dei costi.



Come può un'impresa risollevarsi dalla crisi?



Quando si affronta una crisi come quella attuale, un'impresa deve innanzitutto ridurre i costi d'esercizio e trovare, dunque, delle soluzioni per risparmiare.



Risparmiare con il noleggio lungo termine

Per evitare di immobilizzare somme ingenti di capitale nell’acquisto di una flotta auto, una delle soluzioni più interessanti per risparmiare è quella di rivolgersi a società specializzate che si occupano di noleggio aziendale a lungo termine, conosciute nel settore e affidabili.



In questo modo maggiori quote di capitale potranno essere destinate al core business e ai comparti più importanti. Per non parlare, poi, delle detrazioni fiscali previste per le società e i professionisti con partita IVA.



Optare per le utenze specifiche per le aziende

I costi relativi a luce e gas sono fra i più elevati, soprattutto per un'azienda medio-grande. Esistono però delle società di fornitura in grado di fornire delle soluzioni ad hoc per ogni impresa, e capaci di proporre delle opzioni personalizzate. Inoltre, molte di queste realtà forniscono una consulenza energetica fondamentale per capire dove e come intervenire per tagliare i costi in bolletta.



Gestire in modo smart il flusso di cassa

Per flusso di cassa si intendono i movimenti di denaro in ingresso e in uscita, e anche in questo caso esistono delle best practice che è possibile seguire. Ad esempio, posticipare i pagamenti per l'acquisto di prodotti o servizi se il fornitore o il freelance lo consentono. In questo modo si potrà contare su una disponibilità di risorse superiore, da investire oppure da salvaguardare per i momenti di maggiore crisi.



Scegliere software gratuiti

Non sempre è possibile, ma in alcuni casi è possibile contenere le spese optando per i software gratuiti, invece di quelli a pagamento.

Concludendo, ci sono diversi sistemi che un'azienda può sfruttare per risparmiare e per affrontare la crisi in modo proficuo.