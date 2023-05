Crociere: il settore si prepara a registrare numeri record

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Si tratta di un dato particolarmente incoraggiante, che se rispettato porterà a un incremento del 37,6% di viaggiatori rispetto al 2022.Prima di scegliere la destinazione è bene innanzitutto trovare la compagnia con cui partire, valutare con attenzione i servizi offerti in base alle proprie esigenze, capire quali siano i principali scali presenti sul territorio e studiare con attenzione gli itinerari proposti, nonché il periodo di partenza ad essi associato, così da individuare la proposta migliore e organizzare un viaggio perfetto. Tra le proposte più interessanti del momento è possibile annoverare le Crociere Cunard , organizzate dall’omonima compagnia britannica famosa in tutto il mondo.Il merito è da rintracciare non solo nella presenza di una flotta di navi unica nel suo genere o nelle destinazioni proposte particolarmente interessanti, ma anche nella sua storia ultrasecolare.Tra gli itinerari particolarmente apprezzati dai viaggiatori c’è la traversata atlantica, un’esperienza unica che per il 2023 prevede due soluzioni, entrambe con partenza da Civitavecchia e arrivo a New York.Gli scali intermedi invece sono differenti. In un caso sono previste fermate a Cadice e a Southampton, nell’altro invece a Valencia, a Lisbona e a Southampton. La nave impiegata per la traversata atlantica è la Queen Mary 2, una delle più maestose di tutti i tempi.Un’altra destinazione che ogni anno richiama l’interesse di un numero sempre maggiore di passeggeri è il Nord Europa, che prevede gli scali in alcune delle città più famose come, per esempio, Bergen, Copenaghen, Oslo, Stoccolma e Tallinn.



Anche i Caraibi con le spiagge dorate, le acque cristalline e i tramonti da sogno restano uno degli itinerari più gettonati. Con il viaggio organizzato da Crociere Cunard sarà possibile visitare alcuni tra i posti più belli al mondo - che ogni anno chiamano a sé un numero sempre maggiore di turisti - come, per esempio, Antigua, le Bahamas e Sint Maarten.

Un altro itinerario unico nel suo genere è quello che prevede scali in Canada e nel New England, passando per alcune delle località ad oggi sempre più apprezzate come, per esempio, Halifax, Québec city, Portland e Newport.



Il successo delle crociere, tra vantaggi e servizi



Il trend positivo associato al settore delle crociere è determinato anche dai numerosi vantaggi che questo tipo di viaggio offre, nonché nei servizi garantiti agli utenti.

Infatti, scegliere di fare una crociera, indipendentemente da quale sia l’itinerario di proprio interesse, vuol dire fuggire per qualche giorno dalla realtà, godendo di ogni comfort grazie ad un’organizzazione attenta ad ogni dettaglio, volta a far vivere ai passeggeri un’esperienza unica. In questo modo sarà possibile ritrovare quel benessere che talvolta nella vita quotidiana viene trascurato.

Inoltre, i servizi offerti a bordo sono numerosi, a partire da un’attenta accoglienza pensata per far sentire i viaggiatori completamente a proprio agio, attività ludiche e di intrattenimento, a cui gli ospiti sono liberi di partecipare, fino ad un’ampia offerta culinaria con piatti preparati prestando attenzione ad ogni piccolo dettaglio.

Un altro vantaggio altrettanto importante riguarda la possibilità di visitare più località durante un unico viaggio, con visite guidate e avventure sempre nuove.