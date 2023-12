Dal bosco agli arredi fluttuanti: sospensioni e installazioni artistiche con il legno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A seguire ti illustreremo come il legno può essere utilizzato per realizzare arredi sospesi e installazioni artistiche, che danno vita a spazi unici e suggestivi. Vedremo inoltre, quali sono tutte le sfaccettature di questo tipo di progetti, e quali passi in avanti sono stati compiuti nella valorizzazione creativa del legno e delle sue potenzialità.Per realizzare arredi sospesi in legno, è necessario avere a disposizione degli elementi di fissaggio che siano resistenti, sicuri e discreti. Le viti da legno sono la scelta ideale, in quanto permettono di creare interazioni invisibili tra il materiale e i supporti di sospensione, garantendo stabilità e armonia.



Puoi trovare la gamma completa di viti da legno nel catalogo RS e scegli la qualità e la varietà per i tuoi progetti di falegnameria. Questa bulloneria deve essere scelta meticolosamente in base al tipo e alla dimensione del legno da trattare, e inserita con cura e precisione, per evitare di danneggiare il materiale o di compromettere l’estetica.



Spauracchi atmosferici più comuni per gli arredi sospesi in legno

Gli arredi sospesi in legno sono esposti a diversi fattori climatici, che possono influire negativamente sulle loro caratteristiche fisiche e estetiche. Alcuni dei potenziali danni causati dal maltempo sono:

● Umidità: può provocare il rigonfiamento, il marciume, la muffa e la formazione di funghi sul legno, compromettendone la resistenza e la salubrità.

● Esposizione solare: può causare lo sbiadimento, la screpolatura, il restringimento e la deformazione del legno, alterandone il colore e la forma.





● Vento: può esercitare una forza eccessiva sulle viti da legno e sui supporti di sospensione, causando il cedimento o la rottura degli arredi sospesi.

● Altri fattori atmosferici: Pioggia, neve e gelo, possono penetrare nelle fessure e nelle imperfezioni del legno, causando il deterioramento e la corrosione del materiale.



Arredi in legno sospesi: trattamenti per salvaguardare il materiale

Un altra tematica concernente gli arredi in legno sospeso riguarda i trattamenti che possono essere eseguiti per ergere una barriera impermeabile. Le vernici resistenti alle intemperie, formano uno strato protettivo sul legno, che ne preserva il colore e la lucentezza, rendendolo più resistente agli agenti atmosferici.

Gli impregnanti invece, penetrano in profondità nel legno, incrementando la durabilità e la stabilità, oltre che a proteggere questo materiale dall’umidità e dai parassiti. Mai più sole e senza fissa dimora, con le cere e gli oli, il legno viene nutrito e idratato, vengono esaltate venature e naturalezza, rendendolo più malleabile e liscio al tatto.



Arredi fluttuanti: pulizie ordinarie e revisione annuale

Gli arredi sospesi in legno non sono solo degli elementi pratici e decorativi, ma anche delle vere e proprie installazioni artistiche, che possono trasformare gli spazi in cui sono inseriti. Tuttavia va effettuata una pulizia periodica che consiste nell’eliminare lo sporco, la polvere e i residui che si depositano sul legno, usando un panno morbido e asciutto, o un detergente delicato e neutro.

Inoltre c’è la revisione annuale, che monitora lo stato delle viti da legno e dei supporti di sospensione, e nel sostituire o riparare quelli che presentano segni di usura o di danneggiamento. La copertura stagionale, che consiste nel coprire gli arredi sospesi in legno con dei teloni o delle buste impermeabili, durante i periodi di inutilizzo o di forte esposizione alle intemperie. In questo modo, si può proteggere gli arredi sospesi in legno dai potenziali danneggiamenti causati dal meteo, e assicurarsi che rimangano sempre rigogliosi e funzionali.