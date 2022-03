DAZN offerta 2022: ecco cosa cambierà per la prossima stagione

Gli appassionati di calcio, in particolare i sostenitori del massimo campionato calcistico italiano, attendevano trepidanti l'uscita delle caratteristiche dell'offerta per la prossima stagione. Obiettivo del fornitore di contenuti sportivi resta quello di offrire a tutti gli utenti un'esperienza flessibile e piani completamente modulabili in base alle esigenze del singolo sottoscrittore, con nuove formule di abbonamento che si estendono all'intero nucleo familiare. Scopriamo tutti i dettagli.L'acquisto delle partite del campionato calcistico italiano da parte di DAZN ha dato un grosso scossone a quello che era stata sino a quel momento l'unica modalità di guardare una partita di calcio dal divano di casa. Infatti, sino all'arrivo di DAZN sul mercato italiano, unico detentore era Sky: a guardare le sfide sul rettangolo di gioco potevano essere i soli possessori di decoder e parabola del brand.Lo 'Stop' alla condivisione del proprio account deciso dal brand è stato più volte ribadito, anche mediante la richiesta di cambio password. La società, quindi, in questo periodo ha ricordato a tutti che condividere i dati sensibili del proprio account contravveniva alla normativa presente nei termini e nelle condizioni d'uso inclusi nel contratto. Le misure della nuova offerta, quindi, cercano di arginare questa pratica scorretta.La richiesta della società di evitare la condivisione con altri utenti, non ha sortito l'effetto sperato. Gli utenti hanno continuato a condividere con amici e parenti le chiavi d'accesso alla piattaforma, producendo di fatto perdite per la società. Per questa ragione, la nuova stagione 2022/2023 si aprirà con delle novità che ripercorrono le strade già intraprese da altre società simili.Intenzione di DAZN è, infatti, permettere la condivisione dell'account e la visione contemporanea su due dispositivi, ma utilizzando un nuovo piano tariffario, che tenga conto del doppio utilizzo. Probabilmente DAZN non farà altro che seguire le orme di altre piattaforme, le quali consentono di selezionare il piano tariffario (da base a premium) in base al numero di dispositivi che si vogliono connettere contemporaneamente.Come abitudine di DAZN, per la prossima stagione calcistica italiana non ci saranno solo nuovi piani tariffari da valutare ma anche tanti nuovi codici sconto DAZN che permetteranno, nuovi e vecchi abbonati, di risparmiare una buona cifra sul costo totale dell'abbonamento. Per questa ragione buona abitudine restare aggiornati e navigare sul web per cercare le migliori offerte e coupon DAZN disponibili, prima dell'avvio del campionato di serie A. Risparmiando, infatti, sarà possibile anche pensare di condividere il proprio abbonamento con un amico o con dei parenti: così la condivisione non sarà più solo dell'account ma anche dei costi.DAZN ha già comunicato a Tim, sponsor ufficiale del campiono di calcio italiano di serie A, di modificare l'offerta per tutti gli utenti. Ciò ci spinge ad affermare che le modifiche apportate agli abbonamenti dovranno partire già da agosto 2022, e restare validi per tutta la prossima stagione. Il cambio di offerta, oltre a prevedere l'inserimento di piani tariffari diversificati, in linea con l'esigenza di ogni tipologia di spettatore, che avranno un prezzo differente a seconda del numero di dispositivi collegati. Ma non finisce qui! Infatti, oltre al costo aumenterà anche la qualità dello streaming e il numero di eventi visionabili sulla piattaforma.Nonostante DAZN non abbia ancora rilasciato i costi e le tipologie di piani disponibili dalla prossima stagione all'interno della sua piattaforma, a dicembre 2021 aveva annunciato, mediante i suoi manager, di voler rendere l'esperienza di ogni cliente flessibile e soprattutto personalizzabile. Per questa ragione, il brand ha lanciato l'idea di un abbonamento familiare, sulla scia di quello già utilizzato da Spotify. Esattamente come quello di Spotify, quindi, il piano DAZN potrebbe prevedere la condivisione dell'account con i membri dello stesso nucleo familiare che condividano, ovviamente, anche l'IP del dispositivo da cui si connettono.Articolo promozionale