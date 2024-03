Divise da lavoro: uno strumento di rappresentanza e protezione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando si fa riferimento agli abiti da lavoro, nella maggior parte dei casi l’immaginazione corre alle scarpe antinfortunistiche che vengono indossate dai muratori o alle tipiche tute degli operai in fabbrica. Tale associazione di idee è senza dubbio positiva, in quanto le divise sono accostate a due concetti fondamentali come quello della protezione e quello della sicurezza.

In effetti anche da un punto di vista storico le divise da lavoro sono state ritenute soprattutto un dispositivo di protezione. Qualcosa è cambiato, nella percezione, negli anni più recenti, anche perché tutti i business hanno compreso il valore della comunicazione. Ecco perché sta acquisendo una rilevanza crescente la definizione di quella che è nota come corporate identity.



L’abbigliamento da lavoro negli alberghi e nei ristoranti

Nel campo della ristorazione e nel settore alberghiero, quando gli operatori indossano un abbigliamento da lavoro non solo si proteggono ma comunicano ai propri clienti un’immagine specifica. La divisa dunque entra nel contesto di una strategia di comunicazione: questo è il motivo per il quale merita di essere scelta con la massima attenzione e con la collaborazione del reparto marketing, nel caso in cui ve ne sia uno.



I vantaggi per i brand

Sono numerosi i benefici che un brand può ricavare dall’impiego di abbigliamento da lavoro, in termini di awareness e di differenziazione.



Le divise personalizzate, per esempio con un logo ricamato, si prestano a essere impiegate nel contesto di strategie di comunicazione digitale come una specie di biglietto da visita, in qualità di elementi grafici ricorrenti. Chi entra in contatto, tramite i motori di ricerca o i social network, con i contenuti proposti finisce per memorizzare lo stile, il colore e il taglio. In un ristorante o in una trattoria, invece, il modo in cui sono vestiti i camerieri, ma anche i cuochi, si può rivelare un elemento di posizionamento, grazie a cui ci si può differenziare dai competitor. Al posto dei classici grembiuli bianchi, così, si potrebbero scegliere delle divise nere di aspetto minimal per trasmettere l’idea di un approccio moderno. Allo stesso modo, in un poliambulatorio i camici personalizzati sono garanzia di riconoscibilità.



Perché scegliere StampaSi

Chi sceglie StampaSi ha la certezza di poter ottenere il massimo vantaggio dai camici personalizzati e dal loro utilizzo: questo e-commerce, infatti, è il punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati ad acquistare online capi di abbigliamento e uniformi customizzate. Innovazione e professionalità sono i punti di forza di questa realtà, che è specializzata nella fornitura di gadget, articoli dalle evidenti potenzialità pubblicitarie grazie a cui le aziende possono sfruttare i benefici del marketing diretto al fine di promuovere la diffusione di un marchio. StampaSi è conosciuta anche all’estero, essendo attiva tra l’altro in Francia e in Germania: una ulteriore garanzia di affidabilità.