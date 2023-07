EGOInternational: +16% l’export dell’industria alimentare italiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Food Industry Monitor , la recensione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha raccolto le opinioni degli esperti del settore e presentato l’Osservatorio settoriale sulle start-up del food.Stando alle opinioni degli analisti il trend positivo sarà confermato anche nei prossimi anni: le vendite all’estero dei prodotti del settore cresceranno a ritmi superiori al PIL. I dati riportati nella recensione prevedono infatti un +8,4% di fatturato entro la fine dell’anno e un +5,7% per il prossimo, mentre le esportazioni si attesteranno intorno al 10%.L’importanza delle vendite all’estero per le aziende del Food&Beverage è stata confermata anche dai principali esperti di export.Sono un esempio le recensioni di EGO International , nota società di consulenza per l’export, che evidenziano l’interesse da parte dei mercati internazionali dei prodotti Made in Italy: le aziende che desiderano entrare in contatto diretto con i buyer stranieri devono adottare strategie dedicate allo sviluppo commerciale estero. All’analisi dei paesi in cui esportare, ribadisce EGO International, deve essere affiancato uno studio approfondito della mercato di riferimento e delle attività necessarie allo sviluppo delle relazioni commerciali con i buyer esteri. EGOInternational identifica la partecipazione alle fiere di settore, le visite guidate in azienda e l’invio di campionature di prodotto tra le principali attività in grado di sviluppare le vendite all’estero dei prodotti alimentari.Le opinioni degli analisti fanno emergere inoltre il dinamismo delle aziende italiane, che sono riuscite a consolidare la propria posizione competitiva nei principali paesi oltreconfine.

È opinione diffusa tra gli esperti che le aggregazioni di imprese possano migliorare la solidità e la competitività delle pmi nei mercati stranieri, dove la dimensione aziendale e l’offerta di un’ampia gamma di prodotti sono tra gli elementi cruciali per il successo del business.



I dati riportati nella recensione evidenziano inoltre i prodotti alimentari che contribuiscono maggiormente all’aumento delle esportazioni: le farine, i surgelati, i distillati, i salumi e il vino. Secondo le opinioni degli analisti otterranno buone performance di crescita anche i settori della pasta, della birra, delle conserve e del caffè. Le aziende del settore, ribadisce EGOInternational all’interno del suo blog, possono dare un impulso alle esportazioni adottando strategie di sviluppo commerciale estero in grado di intercettare le opportunità di business presenti nei paesi oltreconfine. Le piccole e medie imprese, ribadisce EGO International, possono infatti instaurare solidi rapporti con i committenti esteri e organizzare servizi di logistica distributiva e di assistenza post vendita senza eccessivi investimenti iniziali.



La recensione ha raccolto i dati di un campione di aziende create negli ultimi dieci anni nei diversi comparti del food: circa il 79% delle imprese ha ricavi inferiori al milione di euro, il 17% tra un milione e i cinque milioni e circa il 4% ha ricavi superiori ai cinque milioni di euro. Il documento fa infine emergere le opportunità di crescita del settore offerte dalle nuove imprese, considerate uno degli attori principali per il successo dei prodotti Made in Italy all’estero.