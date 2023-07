Erbe aromatiche che (ancora) non conosci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per iniziare il viaggio alla scoperta delle aromatiche poco conosciute, fai la conoscenza dell’elicriso. Se hai le casette in legno da giardino puoi tenerci tutto quello che serve per coltivare le tue aromatiche, compreso l’elicriso. Ha delle foglie sottili e leggermente carnose ricoperte da una sorta di peluria soffice dal colore verde - argento. Hanno un odore molto particolare che ricorda il curry.Il finocchio di mare è una aromatica che si usa motlo sulla costa del Mar Nero fino al nord dell’Atlantico. Ha un sapore intenso che ricorda gli asparagi perciò devi usarlo con attenzione. Contiene tantissimi oli essenziali e si sposa bene con ingredienti grassi e con i frutti di mare.Il fienogreco presenta piccolo foglie dal delicato sapore erbaceo e amarognolo che potrebbe ricordare il sedano e il finocchio. Sia crude che cotte si utilizzano nei piatti indiani, soprattutto con i legumi. Vengono spesso usate in combinazione con altre spezie per preparare la base del curry.Se vuoi qualcosa di davvero esotico, ecco l’epazote che è molto usata nella cucina messicana per accompagnare ogni genere di pietanza a partire dai tamales e dalle quesadillas. Si tratta di una pianta aromatica che presenta grandi foglie lanceolate tenere che sanno di terra inumidita dalla pioggia, agrumi, anice, pino.

Insomma, un’erba molto particolare che si usa sia cruda che cotta o essiccata.



Huacatay



Invece in Perù si usano molte le foglie di huacatay che si caratterizzano per una forma allungata, lanceolata e bordi frastagliati. Molto profumate e croccanti, ricordano il basilico, il dragoncello, la menta e gli agrumi. Si usano stufati e zuppe ma spesso se ne fa un trito per marinare o condire le carni e il pesce alla brace.



Jambu



I fiori di jambu si trovano nella parte nord del Brasile e si usano molto in cucina per via del loro potere di rinfrescare il palato. Per tale motivo, la loro applicazione e uso in cucina è molto vario. Si utilizzano anche per preparare tisane, distillati alcolici, sciroppi e vinaigrette. Vengono anche chiamati Sichuan buttons sebbene non abbiano nulla a che fare con la cucina cinese.



Oyster leaf



Se conosci un po’ linglese, forse hai già capito che sei davanti a una aromatica davvero particolare. Infatti, si traduce letteralmente come foglie di ostriche e viene chiamata anche ostrica vegetale. Questa pianta dalle lunghe e sottili foglie lanceolate leggermente carnose si trova sulle coste atlantiche, sia in europa che nel nord america. L'odore è quello di funghi e in bocca ha un sapore marino molto accentuato.