Estrusione dei tubi: un approfondimento sulle linee di Bausano

Bausano è un'azienda specializzata in estrusione con un'esperienza alle spalle notevole, considerando che opera in questo settore dal lontano 1946. Nel corso degli anni è riuscita a distinguersi per l'elevatissimo livello di qualità proposto ai clienti, e per la capacità di fornire degli estrusori per plastiche altamente personalizzabili, in base ad ogni singola esigenza.Le linee di estrusione per i tubi prodotte da Bausano, che possono essere approfondite sulla pagina https://www.bausano.com/it/applications/linee-di-estrusione-per-tubi , confermano quanto detto poco sopra. Si tratta, infatti, di prodotti capaci di lavorare diverse tipologie di plastiche, dal PVC morbido fino ad arrivare a quello rigido, passando per il cloruro di polivinile clorurato (CPVC), il polietilene, il polipropilene e il WPC.Sfruttano le tecnologie appartenenti alla serie degli estrusori MD ed E-GO, e consentono di realizzare tubi di svariati diametri, fino ad un massimo di 1.600 millimetri. Naturalmente si ha la possibilità di realizzare tubi da impiegare in diversi contesti, come quelli lisci, i tubi corrugati, i mono-strato, i multi-strato, i tubi rigidi e quelli flessibili.Rispetto ad altre linee per l'estrusione dei tubi, le soluzioni proposte da Bausano permettono di realizzare dei manufatti con una robustezza notevole, adatti ad esempio a tollerare l'alta pressione.

Per quanto concerne i campi di applicazione, l'estrusione dei tubi con le macchine di Bausano dà la possibilità di ottenere prodotti affidabili per il settore delle costruzioni, per il comparto agricolo, per quello petrolchimico e medicale, per l'automotive e per l'ambito delle telecomunicazioni.



Il successo dell'estrusione dei tubi di plastica



La plastica è un materiale particolarmente versatile, con una gamma quasi infinita di applicazioni. Le sue proprietà elastiche la rendono adatta alla produzione di tubi di varie dimensioni e forme, dato che i prodotti realizzati con questo materiale possono essere facilmente curvati e modellati.



Inoltre, a differenza dei tubi di metallo, quelli di plastica non sono soggetti ad ossidazione e dunque non possono arrugginirsi. Ciò permette di ottenere dei prodotti con un ciclo di vita molto più lungo, anche per via della loro robustezza. Un aspetto che riduce i costi per le aziende, soprattutto in termini di manutenzione e di eventuale sostituzione.



Le tecnologie di estrusione, come quelle di Bausano, hanno migliorato ulteriormente l'efficienza della produzione dei tubi di plastica, velocizzandone il processo, semplificandolo e abbattendo i consumi energetici. Inoltre, grazie all'innovazione e alla ricerca, i tubi di plastica possono essere fabbricati per resistere a diverse condizioni estreme, dalle alte temperature fino all'alta pressione, oltre alla corrosione.