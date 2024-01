Farmacie online, è il momento dell’omnicanalità: la case history della campagna natalizia Dr. Max

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ormai entrate a far parte, grazie a fattori che vanno dalla possibilità di risparmiare fino alla privacy e all’oggettiva comodità, della quotidianità di un gran numero di persone, scelgono, per promuoversi, l’attenzione a un numero sempre maggiore di canali.L’obiettivo? Intercettare quella fetta di potenziale target che è ancora diffidente all’idea di acquistare online farmaci senza obbligo di ricetta, integratori e altri prodotti per la salute e il benessere (sono ancora tante le persone che considerano prioritaria la possibilità di chiedere consiglio al farmacista nel momento in cui acquistano i prodotti).



Una case history che sta facendo scuola al proposito è quella della campagna natalizia della catena Dr. Max.

Vero e proprio colosso in Italia sia per quanto riguarda la farmacia fisica, sia per quel che concerne quella online, la catena, attiva anche su scala europea in 9 Paesi per la precisione, ha proposto la campagna Xmas Max - Questo Natale scegli il regalo perfetto dal 1° dicembre fino alla vigilia di Natale.



Focus sulle promozioni e sugli sconti



A seguito della fine dell’emergenza sanitaria, il cui avvento ha comportato un vero e proprio boom di fatturato per le farmacie online, legali in Italia dal 2014, i fattori dietro al loro successo sono mutati.

Non si parla più, ormai da tempo, di restrizioni sociali, ma di aspetti come il risparmio economico, prioritario in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. La campagna natalizia di Dr.



Max ha fatto leva proprio sul fattore dell’ottimizzazione della spesa.

Proposta sulle principali piattaforme digitali e sulle radio nazionali, ha visto un focus spiccato sulle promozioni del momento, considerando sia quelle dei numerosi store fisici sparsi sul territorio nazionale, sia quelle disponibili online.

Interessante è il ricorso ai social - Facebook e Instagram soprattutto - per la divulgazione di contenuti educazionali, nello specifico consigli di benessere ideali da mettere in atto nel periodo delle feste (attenzione all’idratazione e al fatto di consumare i cibi in piccole porzioni, pillole di skin care per evitare di trascurare la pelle in un periodo che, per molte persone, è di stress etc.).



Imprese sempre più attente alla propria posizione di leadership



L’e-commerce è diventato, per il farmacista, non più l’eventuale strada opzionale in più da intraprendere per arrotondare il fatturato.

Oggi come oggi, in un mercato dominato dalle grandi catene, è un asset fondamentale per il successo dell’impresa.

Ecco perché è importante lavorare sulla promozione. Il caso della campagna natalizia di Dr. Max è esemplare in quanto ci permette di comprendere il percorso di una realtà che punta sempre di più a dare vita alla farmacia per tutti.

C’è il portale, ricco di sezioni, di prodotti innovativi, corredato con un blog dove non mancano articoli approfonditi con ottimi consigli di benessere, per chi è avvezzo a utilizzare il digitale come strumento per informarsi sulla propria salute e per acquistare prodotti finalizzati a migliorarla.

Ci sono anche i negozi fisici, dove viene coltivato il già menzionato - e molto apprezzato - rapporto con il farmacista di prossimità.

La sinergia tra questi due mondi, messa perfettamente in risalto da una campagna che ha sottolineato ancora una volta quanto la farmacia possa essere un punto di riferimento anche per la bellezza, permette di dare vita a brand in grado di trasmettere al proprio target valori come l’affidabilità e l’autorevolezza, essenziali in particolar modo quando si parla di temi delicati come la salute e il benessere.