Fasi del magazzino: quali sono e quante procedure includono

Soprattutto per quest’ultima voce, la logistica nel complesso per le imprese che operano online attraverso store online e non solo si rivela un aspetto necessario. Questo presuppone anche uno storage management di livello, con il quale poter contare su procedure sempre organizzate, performanti e affidabili. Per poter gestire al meglio le varie fasi del lavoro in magazzino è importante avere il supporto di determinati strumenti.Ad esempio, in tema di controllo delle giacenze è fondamentale avere un sistema di archiviazione digitale che, attraverso la scannerizzazione dei codici a barre – peraltro generabili anche online su Labeljoy.com , provider tra i più famosi di tale servizio –, consenta di avere la situazione sempre aggiornata.Ovviamente, questo è un discorso particolarmente riassuntivo, siccome gestire il magazzino prevede la presa in considerazione di numerosi fattori. Il magazzino è una struttura logistica all’interno della quale si ricevono, custodiscono, conservano e rendono disponibili merci per lo smaltimento e la consegna. Con questo termine, però, si fa anche riferimento alle pratiche di gestione dell’area in questione, che riguardano l’approvvigionamento, la trasformazione economica e tecnica ed il magazzinaggio di per sé. Chiaramente, queste tre fasi necessitano di zone disparate dello spazio, soprattutto quando vi si riferisce considerando aziende di grosse dimensioni.

Nelle prossime righe andremo a scoprire tutti i dettagli al riguardo, in modo da fornirvi delle nozioni sommarie in merito allo storage management.



Le aree necessarie alle tre fasi della gestione del magazzino



Come già precedentemente accennato, una gestione pratica e ottimizzata del magazzino richiede degli spazi dedicati alle varie fasi della stessa. Ricapitolando, il primo step riguarda l’approvvigionamento – tecnicamente detto picking – che avviene in una zona detta di ricezione, all’interno della quale le merci e i prodotti vengono, per l’appunto, ricevuti, per poi essere sottoposti a controllo, tenendo anche conto della documentazione allegata e, successivamente, smistate nelle varie aree destinate alla conservazione.



Ci agganciamo, quindi, subito al secondo step, che avviene nella zona conservazione. Le merci vi arrivano dopo essere state sottoposte e aver superato un accurato controllo di qualità. Vengono, poi, posizionate sugli scaffali a loro dedicati, suddivisi per tipologia merceologica o simile in funzione dello schema organizzativo dell’azienda. Viene, poi, effettuata una gestione delle scorte. Infine, troviamo la zona spedizione, dove i prodotti ricevono l’imballaggio necessario, vengono confezionati e si avviano – per l’appunto – le procedure di spedizione presso i clienti o le filiali.



Regole per una gestione ottimizzata del magazzino



Una pratica così complessa e che richiede una tale organizzazione non può, ovviamente, essere esente da regole. Nella fattispecie, allo scopo di essere eseguita in modo efficiente, la gestione della logistica di magazzino deve presentare, ad esempio, dei mezzi di movimentazione che siano idonei alle varie operazioni da compiere.



Si parla comunemente di elevatori, muletti e derivati, ma oggi con il processo di digitalizzazione che ha coinvolto ogni settore lavorativo, si può pensare anche ai macchinari in grado di automatizzare le procedure di carico e movimentazione. Ovviamente, il magazzino dovrà essere dotato anche di unità di carico efficienti e funzionali a quella determinata tipologia di utilizzo. Servirà, poi, attuare le procedure corrette per la ricezione, l’accettazione, il carico e lo scarico dei prodotti e, infine, bisognerà utilizzare le apparecchiature adeguate.