Forex trading: il punto sui broker migliori per operare sul mercato

Con l'inizio del nuovo anno le Banche Centrali più importanti a livello globale hanno ricominciato ad assumere il ruolo di driver sui mercati finanziari internazionali: difatti non sarà più la loro forward guidance ad orientare le scelte dei risparmiatori inerenti l'allocazione strategica nelle varie asset class, in quanto è ormai certo che il 2022 rappresenterà un punto di svolta nelle politiche di alleggerimento monetario messe in atto fino a questo momento, per sostenere le economie dopo lo scoppio della crisi pandemica.Naturalmente i prezzi di alcuni sottostanti sono più suscettibili al mutamento dello scenario macro e per questo motivo potrebbero offrire interessanti spunti operativi per i prossimi mesi. I rapporti di forza tra le coppie di valute, ad esempio, sono estremamente influenzati dalle modalità con cui una Banca Centrale implementa il quantitative tightening rispetto ad un'altra. Per questo, utilizzare una piattaforma per il trading forex potrebbe risultare una mossa appropriata, a patto che si selezioni un intermediario in grado di fornire determinate garanzie sia in termini di qualità del servizio sia in termini di affidabilità.Fra i broker per fare forex trading più apprezzati dagli investitori merita una citazione particolare eToro: una società market maker equipaggiata con una delle piattaforme proprietarie più semplici da utilizzare. Il capitale iniziale per sottoscriverne i sevizi è decisamente contenuto e offre la possibilità di utilizzare un TOL per costruire strategie passive sulle valute: il social trading, infatti, è un network finanziario che consente di visualizzare le operazioni condivise dagli iscritti eToro ed, eventualmente, reiterarle direttamente sul proprio account sia manualmente sia automaticamente, servendosi della funzione copy.IQ Option è un altro intermediario che fa dello sharing trading il suo punto di forza: il tool di investimento del broker è integrato con una piattaforma per l'operatività in sinergia, che può essere adoperata praticamente da chiunque visto che il primo versamento, richiesto per alimentare il conto, è di appena 10 Euro. Lo spread applicato sulle coppie valutarie major è abbastanza competitivo, ma l'aspetto più interessante di IQ Options è rappresentato dalla possibilità di negoziare questi sottostati servendosi delle opzioni sul forex.Capital.com è un broker online più adatto ad una clientela con delle esigenze operative particolari: le piattaforma di trading a catalogo Metatrader e TradingView, infatti, sono dei software di analisi molto potenti, che consentono una personalizzazione del tool decisamente elevata. Gli investitori possono compilare indicatori nuovi, oltre a quelli già rilasciati dei default, script e persino expert advisor, per sistematizzare le strategie di trading sulle coppie di valute. Tra i vari servizi di gamma si segnala lo strumento Intelligenza Artificiale, un sistema di supporto nella valutazione e nella scelta degli asset da inserire in portafoglio.FP Markets offre un contro forex con un capitale iniziale di 100 dollari, ma la piattaforma è utilizzale anche in modalità demo con una dotazione di denaro virtuale di 100000 dollari. Il TOL rilasciato ai propri utenti è la MetaTrader sia nella versione 4 sia nella versione 5, attraverso cui è possibile servirsi dell'autotrading, una funzionalità per ricevere segnali operativi sulle coppie di valute e applicarli direttamente sul proprio account.Il forex, pur essendo una piazza di scambio over the counter, rappresenta il mercato più liquido fra quelli esistenti; per questo motivo ha una volatilità molto contenuta, almeno per quanto riguarda i sottostanti major. Queste caratteristiche rappresentano un plus per coloro che, oltre ad attuare strategie di medio e lungo periodo, speculano sui time frame ridotti: i broker online, infatti, offrono la leva finanziaria più alta in assoluto proprio su questi particolari asset; è importante quindi che nell'utilizzarla non si esageri con la position size e si applichi un corretto money management.Articolo promozionale