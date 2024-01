Gare d'appalto PNRR: novità sull'applicazione del codice dei contratti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un nuovo codice che influenzerà le gare d’appalto e la loro conduzione, soprattutto ci saranno specifici cambiamenti relativi agli aspetti burocratici sulle normative applicabili a questi appalti, segnando un passo significativo nella gestione delle procedure di affidamento.Al di là degli aspetti burocratici universali e più scontati agli occhi di chi partecipa abitualmente alle gare d'appalto, che ovviamente deve sapere, ad esempio, quali sono le categorie dei lavori pubblici (è possibile consultarle sul sito soasemplice.it, tra i più autorevoli in materia), c'è tutta una serie di normative specifiche riguardanti i casi particolari – vedi i lavori rientranti nel PNRR – che necessitano un ulteriore approfondimento onde evitare errori che possano pregiudicare la partecipazione o causare controversie di natura legale.

Il nuovo codice dei contratti e i suoi impatti



Il d.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore il 1° luglio 2023, introduce importanti modifiche nel panorama degli appalti pubblici.

La sua applicazione riguarda anche gli appalti finanziati attraverso il PNRR/PNC, qualora la determina a contrarre il bando di gara sia stata pubblicata successivamente alla sua entrata in vigore.

Questo cambiamento normativo implica un aggiornamento delle procedure e criteri di valutazione applicabili agli appalti pubblici, con implicazioni dirette sulle modalità di partecipazione e aggiudicazione delle gare.



La sentenza del Tar Lazio e le sue conseguenze



La recente sentenza del TAR Lazio, n. 134 del 3 gennaio 2024, ha gettato luce su alcuni aspetti cruciali dell'applicazione del nuovo Codice.

In particolare, il TAR ha annullato l'aggiudicazione di un appalto per lavori su un edificio scolastico finanziato con fondi PNRR, in seguito a irregolarità riscontrate nel processo di aggiudicazione.





La decisione sottolinea la necessità di rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, fondamentali nel contesto degli appalti pubblici.



Le disposizioni applicabili agli appalti PNRR



Il d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2023, le disposizioni del Codice dei Contratti del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Tuttavia, per gli appalti PNRR, continuano a vigere alcune norme speciali, come indicato dall'art. 225 comma 8. Questa situazione crea un contesto normativo complesso, dove le regole applicabili possono variare a seconda della data di pubblicazione dei bandi e delle specificità dei progetti.



L'importanza della corretta applicazione delle norme



La corretta applicazione delle norme è fondamentale per garantire la legittimità e l'efficienza delle procedure di gara.

Nel caso specifico citato dalla sentenza del TAR, è stata riscontrata una violazione legata al soccorso istruttorio, dove un'impresa aveva sostituito il progettista indicato senza possedere i requisiti richiesti.

Questo episodio evidenzia l'importanza di un'attenta verifica dei requisiti di partecipazione e l'adeguata applicazione delle procedure di soccorso istruttorio, conformemente alle disposizioni del nuovo Codice.



Prospettive future per gli appalti PNRR



La sentenza del TAR e le modifiche introdotte dal nuovo Codice dei Contratti pongono nuove sfide per gli operatori economici e le stazioni appaltanti.

L'aggiornamento normativo richiede una maggiore attenzione nella preparazione e nell'esecuzione delle gare d'appalto, con un focus rinnovato sulla trasparenza e la correttezza delle procedure.

Le imprese interessate agli appalti PNRR dovranno adeguarsi a queste nuove normative per garantire la propria partecipazione alle future gare d'appalto.

In conclusione, l'introduzione del nuovo Codice dei Contratti e la recente sentenza del TAR Lazio rappresentano momenti chiave nella gestione degli appalti PNRR.

Questi sviluppi richiedono una maggiore consapevolezza e aggiornamento da parte di tutti gli attori coinvolti, per garantire procedure di gara trasparenti, eque e conformi alle normative vigenti.

La gestione efficiente e legittima degli appalti è essenziale per il successo del PNRR e per il rilancio economico e infrastrutturale del paese.