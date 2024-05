Idea Vacanza in Toscana, Val di Cecina: tra borghi e mare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inizia la tua avventura con una passeggiata attraverso le strade acciottolate di Riparbella. La Chiesa di San Giovanni Evangelista è un punto di partenza perfetto per comprendere l'architettura locale e immergersi nella storia del borgo. Mentre esplori, noterai le case in pietra che raccontano storie di epoche passate.

Dopo aver esplorato il borgo, una visita alle cantine locali è d'obbligo. Riparbella è rinomata per i suoi vini, e un tour delle cantine ti permetterà di degustare alcuni dei migliori vini della Val di Cecina, accompagnati da prodotti tipici come formaggi e salumi. Le famiglie con bambini potranno divertirsi trascorrendo alcune ore al Parco Avventura il Giardino Sospeso che si trova proprio a Riparbella. Percorsi di corda sospesi tra gli alberi per tutti i livelli di esperienza.



Giorno 2: visitare la città di Volterra



Il secondo giorno, fai un'escursione a Volterra, una delle città etrusche più affascinanti della Toscana situata a circa 30 minuti di auto da Riparbella. Volterra è un vero e proprio museo a cielo aperto, con le sue mura antiche, il Duomo, il Battistero di San Giovanni e il Palazzo dei Priori, il più antico palazzo comunale della Toscana.



Ogni angolo della città offre scorci suggestivi e storie affascinanti.



Non perdere l'opportunità di visitare il Museo Etrusco Guarnacci, che ospita una delle collezioni più importanti di arte etrusca. Questo museo offre un'affascinante visione del passato remoto della regione, con reperti che raccontano la vita quotidiana e le credenze degli antichi etruschi.



Giorno 3: relax al mare di Cecina



Dopo due giorni di esplorazioni culturali, concediti una giornata di relax al mare. Marina di Cecina è facilmente raggiungibile in auto da Riparbella, dista circa 10 minuti ed offre spiagge incantevoli con sabbie dorate e acque cristalline. Le spiagge di Cecina Mare sono ideali per rilassarsi, fare una nuotata e godersi il sole toscano.



Oltre alla spiaggia, la Riserva Naturale della Macchia della Magona è un'ottima scelta per una passeggiata nella natura. Questa vasta pineta è situato alle spalle di Marina di Cecina e Marina di Bibbona ed offre sentieri ombreggiati dove puoi respirare aria fresca e goderti la tranquillità.



Giorno 4: Bolgheri e le sue bellezze



Dopo aver esplorato Volterra e aver goduto del mare di Cecina, dirigiti verso Bolgheri, a circa 20 minuti di auto da Riparbella. Bolgheri è famosa per i suoi cipressi secolari e i suoi vini pregiati. Passeggia lungo il Viale dei Cipressi e visita il caratteristico borgo medievale, dove potrai scoprire enoteche e botteghe artigiane. L'atmosfera di Bolgheri, con le sue stradine acciottolate e le sue viste panoramiche, ti lascerà incantato.



Dormire a Riparbella: San Martino Country Resort



Durante la tua vacanza in questo angolo unico della Toscana, il San Martino Country Resort sarà il tuo rifugio perfetto. Situato nel cuore della Toscana, questo Resort storico offre un'esperienza unica con le sue camere decorate con affreschi d'epoca e una vista mozzafiato sulla campagna circostante, la piscina e il centro benessere.

Il San Martino Country Resort non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione dove vivere la storia, il benessere e la bellezza della Toscana. Si tratta infatti di un vero e proprio wellness hotel dotato di piscina e centro benessere, ideale per chi cerca relax e comfort. Sia che tu scelga di rilassarti nei giardini del resort, di fare un tuffo in piscina, o di rigenerare lo spirito nel centro benessere, ogni giorno qui sarà un'esperienza indimenticabile.