Il boom delle barche senza patente: CompanyMarine svela il segreto del successo

Secondo i dati rilasciati da Confindustria Nautica, il panorama nautico italiano ha generato una produzione cantieristica record, superando i 7,4 miliardi di euro, con un numero di lavoratori impiegati che supera i 200.000. In questo contesto di fervente attività, emerge un trend significativo: il crescente interesse verso le barche senza patente.Il termine 'senza patente' si riferisce a imbarcazioni di dimensioni contenute, non superiori ai 24 metri di lunghezza, con una potenza motore inferiore a 30 kW (40,8 cv), destinate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa.

Un segmento che sta conoscendo una vera e propria esplosione di domanda, come confermato da CompanyMarine, uno dei principali concessionari di barche senza patente in Italia. Nadir Regazzo, responsabile commerciale di CompanyMarine, evidenzia come sempre più appassionati di nautica ricercano imbarcazioni semplici da manovrare per godere di giornate di pesca o relax in mare o al lago.

'L'aumento della richiesta di barche senza patente è una realtà tangibile, e CompanyMarine riesce a soddisfare questa domanda grazie alla qualità dell'offerta e alla varietà di soluzioni proposte ai clienti', afferma Regazzo.



Boom tecnologico e personalizzazione: il segreto di CompanyMarine



In questo contesto di crescente richiesta, le barche senza patente si rivelano la scelta ideale per gli amanti del mare desiderosi di libertà e semplicità. Le imbarcazioni senza patente si presentano in diverse forme, tra cui open, walkaround e perfino cabinati, offrendo opzioni per ogni tipo di esperienza marina.





CompanyMarine ha deciso di mettere in primo piano il cantiere nautico Marinello per rispondere a questa domanda crescente. La scelta è stata guidata da diversi fattori, tra cui la spaziosità e il comfort delle imbarcazioni a motore Marinello e la loro facilità di manovra.

Ma ciò che distingue maggiormente le barche senza patente Marinello è la loro ampia murata laterale e uno scafo molto ampio, che offre una maggiore sicurezza e protezione in mare aperto. Questa caratteristica unica assicura una navigazione stabile e fluida, oltre a semplificare le manovre di ormeggio.



Versatilità e personalizzazione al primo posto



L'offerta di barche Marinello da parte di CompanyMarine è caratterizzata da una gamma completa di modelli open e cabinati, completamente personalizzabili. Le barche open offrono spazio e libertà di movimento ideali per la pesca, mentre le versioni cabinate offrono un comfort superiore con toilette e cuccette per chi ama il campeggio nautico.

La possibilità di personalizzazione è uno dei punti di forza di queste imbarcazioni. Dalle finiture esterne agli interni, dai tessuti agli accessori, ogni cliente può creare un'imbarcazione su misura per le proprie esigenze e preferenze.

Per coloro che desiderano scoprire la vasta gamma di barche senza patente Marinello offerte da CompanyMarine, l'azienda offre la possibilità di visitare il loro showroom di Malcontenta (Venezia), oltre alla consultazione del catalogo online sul loro sito ufficiale companymarine.it.

In un settore in continua evoluzione, questa tendenza continua a guadagnare terreno, con CompanyMarine e il cantiere nautico Marinello in prima linea nell'offrire soluzioni innovative e personalizzate per gli amanti del mare.