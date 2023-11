Implementazione e gestione dei sistemi Erp: perché è importante?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I sistemi ERP sono soluzioni software integrate che permettono alle aziende di gestire e coordinare tutte le operazioni interne, dalla produzione alla distribuzione, dalle vendite alla gestione delle risorse umane. Questi prodotti digitali, noti anche come 'collettori di dati', sono in grado di semplificare e automatizzare la maggior parte delle attività quotidiane di un business, riducendo gli errori e migliorando così l'efficienza operativa.



Il funzionamento di un sistema ERP viene reso innanzitutto possibile dalla presenza di un database centralizzato, che raccoglie le informazioni provenienti dai diversi comparti aziendali. Questo archivio digitale permette ai diversi dipartimenti di condividere e di utilizzare le stesse informazioni, aggiornate in tempo reale. Ciò si traduce, ovviamente, in un livello di coordinazione di qualità superiore, oltre che in una notevole razionalizzazione dei flussi di lavoro.

Un sistema ERP, all'atto pratico, funziona collegando i vari moduli che gestiscono le diverse funzioni aziendali. Quando un ordine viene inserito nel modulo di vendita, ad esempio, il sistema aggiorna l'inventario in automatico richiedendo l'ordinazione di nuovi prodotti, se necessario, per evitare la cosiddetta rottura di stock nel magazzino o nel punto vendita. Una logica simile si attiva in vari aspetti del business, dalla gestione delle risorse umane fino ad arrivare alla contabilità (come avviene con i Financial ERP).



Quali sono i vantaggi concreti di un software ERP?



La scelta e l'implementazione di un sistema ERP professionale e di qualità, come nel caso delle soluzioni proposte da Some, apporta miglioramenti notevoli, sia in termini di efficienza che di calo della percentuale di errori. Basti pensare ad esempio all'inserimento manuale degli stessi dati più volte, che può creare un problema di ridondanza, o all'inserimento scorretto dei dati relativi alla contabilità. Il software in questione, infatti, non commette tali sbagli.

Come se non bastasse già questo, l'automazione delle attività aziendali di routine può liberare il personale, e permettere alle risorse umane dell'impresa di concentrarsi su compiti più importanti e strategici per il core business.

Inoltre, un sistema ERP può fornire ai manager e ai dirigenti un quadro completo e in tempo reale di ciò che accade in azienda. Permette ad esempio di monitorare i key performance indicators (KPI), l'inventario, le vendite, i costi e la produttività del personale. Uno step necessario per identificare le aree che possono essere migliorate, e per adottare tempestivamente delle nuove strategie.

Per questo motivo, i sistemi ERP agiscono come una sorta di 'make up': migliorano la gestione e l'ottimizzazione dei processi aziendali, fino al punto da spingere alla completa riprogettazione di questi ultimi.