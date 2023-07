In che modo l'erba legale differisce da quella illegale?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ciò che distingue l'erba legale da quella illegale, in effetti, non sono che le conseguenze dovute all'assunzione. La seconda è una sostanza stupefacente che comporta effetti psicoattivi, altera la percezione della realtà e provoca euforia e disorientamento, mentre la prima non provoca nessuna di queste reazioni e, per contro, vanta virtù terapeutiche che possono interessare il corpo e la psiche e assumerla non solo non è dannoso ma anche, in alcuni casi, molto utile.Al fine di chiarire i dubbi in merito a una sostanza fin troppo demonizzata, cerchiamo di riordinare le idee in merito all'erba legale e al suo utilizzo in maniera semplice e immediata.Lo status di legalità della cannabis light è delineato dalla legge 242/2016 denominata Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Come indicato dal nome, la legge elenca i parametri sulla coltivazione della cannabis e iscrive alcune tipologie a un Catalogo comune delle varietà agricole, che devono essere curate in modo che loro quantitativo di THC, ovvero il principio attivo psicotropo, non superi lo 0,6%, altrimenti si tratta di sostanze stupefacenti che richiedono il sequestro. Inoltre, coltivare cannabis che non rientri nella sfera della legalità comporta pesanti sanzioni amministrative e conseguenze legali come l'arresto e la reclusione.

Questo significa che l'erba legale ha un contenuto di THC molto vicino allo 0, così che non possa generare la sensazione di “sballo” che di solito si associa alla marijuana. Il livello di THC è inversamente proporzionale a quello del CBD, altro principio attivo maggioritario della pianta che è responsabile delle sue innumerevoli proprietà benefiche: ecco da cosa deriva l'appellativo “light”.



Il CBD viene estratto dalla pianta per essere alla base della creazione di numerosi prodotti destinati al consumo alimentare, cosmetico e terapeutico, che possono essere utilizzati per rilassarsi alla fine di una giornata stressante, per alleviare l'insonnia, ma anche per curare il dolore e le infiammazioni e risolvere alcune problematiche cutanee.



L'erba legale, ovvero i prodotti al CBD, sono ormai sdoganati e molto diffusi nel nostro paese e possono essere acquistati senza ricetta medica e senza particolari difficoltà nei grow shop, ovvero nei negozi specializzati, e presso rivenditori online, ma ormai anche nelle piùcomuni parafarmacie, nei supermercati e nelle profumerie non è più così raro trovarne.



Secondo numerose ricerche in campo medico e scientifico, la cannabis light è un ottimo rimedio naturale contro diversi malanni di natura fisica e psicologica. Come anticipato, infatti, il CBD vanta numerose proprietà terapeutiche: è un potente antidolorifico, antinfiammatorio, ansiolitico, ha un effetto rilassante e calmante, regola l'appetito e l'umore e regolarizza i livelli di glicemia nel sangue.



A differenza della classica marijuana, l'erba legale apporta tutti questi effetti terapeutici senza dar luogo a dipendenza, euforia, confusione e altri effetti collaterali sgradevoli, ma soprattutto senza implicare conseguenze di natura giuridica.



Per migliorare la propria salute avvalendosi di metodi naturali, dunque, sembra davvero un'ottima idea consumare cannabis light. A seconda delle proprie esigenze è possibile acquistare infiorescenze, oli con varie concentrazioni, tisane e bibite, caramelle e snack e cosmetici di diverse tipologie.



Ad esempio è possibile acquistare erba legale presso rivenditori noti e ben recensiti dagli utenti, al fine di accedere ad articoli di buona qualità per il proprio benessere.