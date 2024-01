Industria musicale oggi: tra discografia e mercato degli strumenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei primi anni del millennio, le case discografiche come Universal Music Group e Sony Music Entertainment dominavano il panorama. Tuttavia, la rivoluzione digitale ha scosso le fondamenta: nel 2001, Apple ha lanciato l'iTunes, rivoluzionando la distribuzione musicale. Questo fu solo l'inizio di un processo di migrazione dai supporti fisici allo streaming (parallelamente al mondo del cinema e della tv), riscrivendo di fatto le regole del gioco a suon di record.

Basti pensare che solo nel 2019, il tasso di crescita degli introiti dello streaming musicale è cresciuto del 69% a livello globale, rispetto al 2018.

L'ascesa di generi come la trap e l'EDM hanno scosso le tradizioni, costringendo le case discografiche a reinventarsi. Mentre etichette indipendenti come Sub Pop hanno guadagnato terreno, la distribuzione digitale ha dato voce a una miriade di artisti.



Il ruolo dei Talent show: una vetrina complessa per le nuove proposte musicali



I talent show hanno giocato un ruolo significativo nel plasmare il panorama musicale moderno, fungendo da trampolino di lancio per numerosi artisti emergenti. Programmi come 'American Idol', 'The Voice', “Amici” e 'X Factor' hanno catturato l'attenzione globale, fornendo una vetrina senza precedenti per talenti musicali in erba. Questi show hanno riscritto i canoni del piccolo schermo (insieme ai reality) ed hanno altresì contribuito a scoprire nuovi artisti, trasformando la definizione stessa di 'talento musicale'.





Nel contesto dei talent show infatti, il concetto di 'talento' si è esteso ben oltre la mera abilità vocale, tanto cara in terra italica, che nel ‘900 ha partorito centinaia di voci memorabili, da Pavarotti, a Mina e molte altre. Per non parlare delle abilità strumentali, sicuramente meno popolari rispetto alle più accessibili doti canore,almeno per il grande pubblico. Elementi come immagine, performance scenica, originalità e persino popolarità sui social media, sono diventati determinanti nella valutazione degli artisti. Questa evoluzione ha portato ad una varietà di vincitori, alcuni dei quali potrebbero non possedere le classiche competenze musicali, ma eccellono in altre sfaccettature che catturano l'attenzione del pubblico.

Il fenomeno dei talent show ha anche sollevato domande sulla reale scoperta e promozione del 'talento'. Mentre alcuni vincitori hanno consolidato con successo le proprie carriere nel mondo della musica, altri non hanno raggiunto lo stesso livello di successo. Ciò riflette una dinamica complessa, in cui il successo post-show non è sempre garantito e la capacità di sfruttare l'opportunità offerta dal talent show può essere altrettanto cruciale quanto il talento intrinseco.







Inoltre, l'influenza dei talent show nella definizione delle tendenze musicali è notevole. Artisti che emergono da questi programmi spesso portano con sé stili e suoni che riflettono il gusto del pubblico contemporaneo. La loro presenza sui social media e l'interazione con il pubblico durante il periodo del talent show contribuiscono a costruire un seguito fedele, indipendentemente dalla vittoria finale.

In alcuni casi il successo è le abilità musicali o canore sono state premiate parimenti: basti pensare ad artisti come Marco Mengoni o i Maneskin che, dopo la partecipazione ai talent, hanno saputo raccogliere largo consenso in Italia e nel mondo.



Economia discografica moderna: l'equilibrio tra tradizione e innovazione



Nel contesto dell'industria discografica moderna, la dinamica economica è profondamente influenzata da una serie di fattori che riflettono l'evoluzione delle modalità di produzione, distribuzione e consumo della musica. L'era digitale ha scosso le fondamenta di un settore che, storicamente legato alla vendita di supporti fisici, ha dovuto reinventarsi per adattarsi ai nuovi paradigmi.

Uno degli aspetti chiave è rappresentato dallo streaming, che ha rivoluzionato il modo in cui la musica viene consumata. Piattaforme come Spotify, Apple Music e Amazon Music hanno creato nuovi modelli di business basati su abbonamenti mensili, sottraendo spazio al mercato tradizionale della vendita di dischi. Nel 2020, lo streaming ha rappresentato oltre il 60% dei ricavi globali dell'industria musicale, segnando un aumento del 19,9% rispetto all'anno precedente.

Questa transizione verso la fruizione digitale ha comportato nuove sfide e opportunità per le case discografiche. Se da un lato l'accessibilità immediata alla musica ha ampliato il pubblico potenziale, dall'altro ha ridefinito i flussi di entrate, con gli artisti che dipendono sempre più dai micropagamenti derivanti dallo streaming. Tale scenario ha portato a discussioni riguardo alla remunerazione equa degli artisti e ha spinto l'industria a esplorare nuovi modelli di business, come i contratti diretti con le piattaforme digitali.

Il marketing, nel contesto della discografia moderna, è diventato un elemento cruciale per la visibilità degli artisti. Le dinamiche dei social media, insieme alle piattaforme di streaming, hanno creato un terreno fertile per la promozione diretta da parte degli artisti stessi. La costruzione di un'immagine autentica e l'interazione con i fan attraverso le piattaforme sociali sono diventate strategie chiave per mantenere la rilevanza nel saturato panorama musicale.

Parallelamente, il marketing influenzato dai dati ha assunto un ruolo centrale. Analisi dettagliate dei comportamenti d'ascolto consentono alle case discografiche di identificare trend emergenti, target di pubblico e strategie di promozione più efficaci. L'uso di algoritmi per la scoperta di nuovi talenti è diventato comune, plasmando la scena musicale e aprendo spazi per artisti indipendenti.

Il trend di fruizione della musica si è ulteriormente amplificato con l'avvento di esperienze immersive. Podcast musicali, video musicali interattivi e eventi virtuali hanno aggiunto dimensioni extra all'ascolto, creando nuovi flussi di entrate e coinvolgendo il pubblico in modi innovativi.







Il mercato degli strumenti musicali nell'era digitale: un'armonia di innovazioni e sfide



Nel corso degli ultimi decenni, il mercato degli strumenti musicali ha attraversato una fase di notevole trasformazione, guidata dalla rapida evoluzione tecnologica e dai cambiamenti nei modelli di consumo. Mentre la produzione di strumenti tradizionali continua a prosperare, l'avvento di nuove tecnologie ha dato vita a una gamma eclettica di innovazioni, ridefinendo la concezione stessa di fare musica.

A parte gli strumenti tradizionali, il mercato degli strumenti digitali si è ampliato, offrendo una serie di prodotti che costituiscono una via di mezzo tra strumenti, computer e device multifunzione, come nel caso dei moderni controller per DAW (ovvero digital audio workstation, cioè software per creare musica), delle moderne loop station, molto apprezzate dal pubblico giovanile, o come nel caso delle tastiere MIDI. Per saperne di più su questi temi visita il sito Il Marcellaio Matto.

Si tratta di mercati che richiedono cospicui investimenti in tecnologia e know-how ma che stanno generando vendite considerevoli per colossi come la giapponese Roland, Native Instruments ed altri.



L'ascesa della produzione musicale digitale



La produzione musicale digitale ha registrato una crescita esplosiva, alimentata da software avanzati e strumenti virtuali. Piattaforme come Ableton Live, Logic Pro e FL Studio (esempi di DAW a cui abbiamo accennato prima) sono diventate indispensabili per musicisti di ogni genere, permettendo la creazione di tracce complesse senza la necessità di costosi studi di registrazione. Questo ha portato a una democratizzazione della produzione musicale, con un numero sempre crescente di artisti indipendenti che emergono dal panorama digitale.



Tendenze nell'industria degli strumenti musicali



Aziende storiche come Fender e Gibson hanno abbracciato la sfida dell'innovazione, producendo chitarre e bassi con funzionalità digitali e materiali avanzati. Marchi più recenti, come Roland e Native Instruments, si sono distinti nel mercato grazie a sintetizzatori, controller e software innovativi. Questa diversificazione ha creato uno spazio in cui tradizione e tecnologia convergono, soddisfacendo le esigenze di musicisti di tutti i livelli.



Accessibilità e digitalizzazione



L'accessibilità è diventata un pilastro nell'evoluzione del mercato degli strumenti musicali. Tastiere MIDI, controller elettronici e strumenti virtuali hanno reso più accessibile la creazione musicale a un pubblico più ampio. La digitalizzazione ha inoltre facilitato l'apprendimento attraverso le piattaforme di didattica online, ampliando il numero di persone che si avvicinano all'apprendimento degli strumenti.



Impatto dei social media e delle piattaforme online



La visibilità degli strumenti musicali è stata notevolmente influenzata dai social media e dalle piattaforme online. La condivisione di performance su YouTube, Instagram e TikTok ha creato una nuova forma di promozione per marchi e musicisti, guidando le tendenze di mercato e influenzando le decisioni d'acquisto.

L’attuale indirizzo del mercato musicale, caratterizzato dalla condivisione online e marcatamente orientato verso la musica elettronica e gli strumenti digitali, sembrerebbe prestare il fianco alle possibilità del metaverso, che per quanto non sia ancora entrato nella cultura di massa, potrebbe costituire il palcoscenico ideale per la fruizione e la condivisione di musica nel prossimo decennio.