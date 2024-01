Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I responsabili del negozio Green-bike store di via Emilia est a Modena, facente parte del gruppo Sigem, illustrano alcuni vantaggi che sono pronti a fare conoscere e a provare nello show room, dove sono disponibili per prova e in pronta consegna e-bike di ogni tipo e modello. Un mondo oggi accessibile a tutti grazie agli incentivi regionali che dopo il successo dello scorso anno, sono stati rinnovati, con un fondo da oltre 2 milioni di euro disponibili fino ad esaurimento. Per averlo è necessario andare sul sito della Regione Emilia-Romagna e inoltrare la richiesta. La piattaforma si interfaccerà con i rivenditori autorizzati al fine dell'applicazione del contributo per l'acquisto della bicicletta a pedalata assistita.