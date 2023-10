Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare, sarà la gamma La Numero Uno la vera protagonista della fiera: lanciata sul mercato tedesco ad agosto 2023, La Numero Uno sta già avendo un’ottima risposta dal mercato.Gli altri prodotti che verranno presentati in fiera saranno le gamme europee di 26x38 e la novità Minibag, un formato per aperitivi pensato per giovani e famiglie. Si tratta di una gamma completa che ha l’obiettivo di rivoluzionare il mondo degli snack e di creare nuovo valore sul segmento delle pizze small.'Mai come quest’anno è per noi importante essere presenti a questa Fiera. – afferma Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza – Il nostro brand si sta velocemente diffondendo anche sul mercato Europeo, e questa è un’ottima opportunità per presentare, ai buyer e ai clienti presenti in fiera, la nuova gamma completa dei nostri prodotti' – conclude Sereni.Allo Stand C069 D068, Padiglione 4.1, sarà possibile degustare tutte le novità e le gamme di pizze.