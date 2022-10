Italpizza sbarca in Spagna

Il 17 ottobre scorso il Gruppo Italpizza ha acquistato la totalità delle quote dell’azienda spagnola “Pizza Artesana Malgrat, S.L.”, nota azienda di Malgrat de Mar, a 60 chilometri da Barcellona. Nata nel 1986, Pizza Artesana impiega, tra diretti e indiretti, una cinquantina di addetti. L’azienda è strutturata per la produzione di pizze sia surgelate sia fresche, ed è attualmente attiva in particolar modo nel canale Horeca.L’operazione messa in campo da Italpizza ha l’obiettivo di intensificare il processo di internazionalizzazione che permetterà al Gruppo di essere direttamente presente nei Paesi che registrano importanti margini di crescita del mercato Pizza. Nello specifico, la domanda del mercato spagnolo rappresenta una particolare dinamicità a fronte di una offerta di medio e basso livello. La sfida del colosso modenese sarà quella di avvicinare i consumatori spagnoli ad un prodotto di alta qualità tipico della tradizione italiana.