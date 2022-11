La 'Bassa modenese' (Seconda parte)

Se sei residente nelle zone di Modena, Bastiglia, Bomporto, Sorbara, San Prospero e Ravarino, attiva il servizio di newsletter Aurora ( qui il link ).Il nostro Territorio, quello che comprende Bastiglia, Bomporto, Sorbara, San Prospero e Ravarino, fa parte della bassa modenese. Perchè si chiama così. Come nasce, quali sono le sue caratteristiche e le implicazioni sociali ( qui la prima parte ).Il terreno della Bassa Modenese riflette si può dire il carattere originario dei suoi abitanti: pesante ed argilloso, tenace e difficile da lavorare, ma tuttavia incredibilmente fertile.I campi della Bassa Modenese sono più piccoli rispetto alla media europea; ciò, in quanto essi necessitano di molti fossi sia per l’erogazione, sia per lo scolo delle acque. Essi inoltre sono lavorati ad elevate profondità per evitare il ristagno dell’acqua.L’agricoltura è fiorente ma dura, basata fino a metà del secolo scorso sul latifondo e la mezzadria. Si tratta di un’impostazione sociale che ha determinato forti disuguaglianze e contrasti tra possidenti e contadini, probabilmente alla base delle simpatie popolari per le forme di aggregazione sociale improntate al radicalismo (fascismo, prima; comunismo, dopo).Contrariamente alla montagna, che crea separazione tra i suoi abitanti, per le sue caratteristiche climatiche oltre che morfologiche, la pianura unisce. Si tratta di un vantaggio di non poco conto che si riflette positivamente nel carattere degli abitanti della Bassa Modenese: empatia, popolazioni generalmente aperte e disponibili all’inclusione, favorevoli alla collaborazione, con grandissimi benefici per lo sviluppo sociale ed individuale.Inoltre, l’impegno duro, continuo, per la gestione dell’acqua, così come la conduzione di un’agricoltura impegnativa, hanno spinto all’attenzione verso tecnologie avanzate, all’adozione di nuove tecniche e all’acquisizione di strumenti innovativi anche complessi: un cambio di prospettiva, iniziato sul finire del 1800, che ha portato progressivamente all’industrializzazione dell’intero territorio agricolo.

UN EFFETTO BOOMERANG DI CUI HA BENEFICIATO L’INTERO COMPARTO INDUSTRIALE



Di questa nuova visione, aperta alla novità e alla sperimentazione, ha beneficiato di riflesso l’intero comparto imprenditoriale emiliano, soprattutto modenese. Modena infatti, ad un passo da noi della Bassa, è diventata “Terra dei motori”: un’eccellenza che brilla in tutto il settore della meccanica in genere, fino ad abbracciare il campo avanzatissimo dell’autronica.

È a questo spirito imprenditoriale, a questa storia, che dobbiamo il fiorire di industrie e marchi che ancora oggi il mondo ci invidia: da Ferrari e Maserati, passando per De Tommaso, Bugatti, Pagani e Lamborghini, per restare nel campo dell’automobile.

Un cenno a parte merita la CNH, oggi potente multinazionale che risponde a tutte le esigenze del settore meccanico-agricolo ma che nasce come Fiat Trattori all’inizio del secolo scorso.

E per finire, altri marchi importanti -ma ne dimentichiamo sicuramente qualcuno- quali: Caprari, Argnani e Monti, Tetrapack, Goldoni.

