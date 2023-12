L’attività dei cartomanti ha oggi acquisito un carattere imprenditoria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo il loro legittimo punto di vista, cioè, i consulti di cartomanzia non sarebbero altro che un mero esercizio intellettuale in grado soltanto di fornire indicazioni che si rivelano fallaci. Destinare tali congetture ad un cliente che risulta angosciato da problemi amorosi significa compiere un'azione che genererà un peggioramento della sua situazione psicologica. Fatta questa nobile premessa, occorre tuttavia sottolineare che l'esigenza di ascoltare il parere di un cartomante sopra le crisi sentimentali appare largamente diffusa nell'opinione pubblica a tal punto da accendere all'interno di questo mercato di nicchia un vero e proprio business. Liberi di conoscere l'opinione per loro illuminante di un operatore esoterico, i clienti richiedono una lettura dei tarocchi al fine di superare ogni ostacolo che impedisca alla loro relazione di continuare a regalare emozioni da condividere insieme alla propria dolce metà.



Risultando sempre crescente il numero di utenti che desiderano sviluppare consulti di cartomanzia, alcuni hanno avuto la brillante idea di trasformare questo antico mestiere in attività imprenditoriale.



Le aziende che offrono servizi esoterici al telefono



Da circa due decenni si è affermata una tipologia di impresa che, recuperando i metodi interpretativi tradizionali dell'attività dei cartomanti, fornisce al telefono una lettura dei tarocchi che risponde ai quesiti posti quotidianamente dai clienti. Gli operatori esoterici selezionati da tali aziende fanno parte di una squadra affiatata di specialisti dell'arte del predire che, rispettando il proprio turno, riescono a proporre i loro servizi per quasi l'intera giornata. Si assiste dunque ormai da molto tempo alla proposizione in forma d'impresa di consulti di cartomanzia telefonica dedicati a coloro che reputano necessario acquisire le valutazioni prodotte dalla riflessione degli operatori esoterici. La posizione favorevole della clientela rispetto a questa evoluzione delle cose che si riscontra entro questo singolare ambito lavorativo è connessa alla possibilità di risolvere nell'immediato gli atroci dubbi che riguardano la crisi del proprio rapporto di coppia. Desiderosi di arrestare il percorso autolesionistico verso cui tende in un dato momento la relazione col partner, i clienti sentono l'urgenza di intuire senza perdite tempo il significato profondo di ogni accadimento che emerge nella loro quotidianità. Tale velocità d'intervento permessa dalla consulenza esoterica al telefono regala a chi ne usufruisce la preziosa opportunità di evitare di cadere in condotte che risultino in



breve tempo lesive della serenità coniugale. Pertanto la figura del cartomante prende i connotati di una guida essenziale di cui è possibile in qualsiasi momento della giornata accogliere i suggerimenti per disegnare senza sbagli il proprio destino. I fatturati di queste società dimostrano chiaramente che leggere le dinamiche del presente e prevedere quelle del futuro rientra in un'attività che ancora oggi, sia pure suscitando spesso aspre critiche, esprime tuttavia un eclatante potere seduttivo.



Un esempio di azienda che fornisce una lettura delle carte al telefono



Per appurare l'impegno mediatico soprattutto espresso su internet col quale le società che offrono servizi esoterici si propongono al pubblico dei potenziali clienti, basta visitare questo link che riguarda il sito web di una società che nel settore esoterico opera da almeno venti anni. Risulta immediatamente intuibile che il linguaggio utilizzato da questa azienda è sulla rete sintetico ed efficace in ragione del fatto che le ricerche sul web sono per loro natura rapide. Pertanto il team di cartomanti viene presentato attraverso slogan incisivi come affidabile e dotato di una raffinata intuizione. Capaci cioè di svelare i segreti del partner ed identificare vie alternative alla ragione che consentano al cliente di recuperare la sua serenità rispetto alla durata del rapporto di coppia, gli operatori esoterici sono considerati da chi ne difende la credibilità dei punti di riferimento irrinunciabili.