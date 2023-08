Laurea in economia del turismo: cos'è, come funziona e che sbocchi professionali ha?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Corso di Laurea in Economia del Turismo integra l'aspetto teorico con attività pratiche. Oltre alle lezioni frontali, gli studenti partecipano a laboratori, analisi di casi di studio e testimonianze di imprenditori e di dirigenti. Inoltre, è previsto un tirocinio in organismi del settore. Queste esperienze consentono agli studenti di comprendere i meccanismi e le reali esigenze delle aziende nel settore turistico.Dopo un biennio di studio relativo agli insegnamenti comuni, gli studenti del Corso di Laurea in Economia del Turismo hanno la possibilità di scegliere tra due curricula nel terzo anno:1.Impresa turistica2. Eventi, cultura e territorioOltre al Corso di Laurea in Economia del Turismo, esistono anche altri percorsi di studio nell'ambito dell'economia. Alcuni di essi sono:● Economia e commercio: forma professionisti in grado di operare all'interno di aziende e settore pubblico, fornendo competenze che spaziano dalla legislazione alla gestione pratica dei meccanismi.● Economia aziendale: forma economisti con competenze manageriali, che comprendono sia i meccanismi di funzionamento delle imprese che la gestione delle risorse.● Economia dell'ambiente e dello sviluppo: integra l’economia con moduli riguardanti i modelli di consumo, il ruolo dell'economia nel raggiungimento degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e l'industria agroalimentare.● Economia della cultura e delle industrie creative: simile all'economia del turismo, integra le basi dell'economia generale con insegnamenti manageriali orientati principalmente alle industrie creative.● Economia politica: forma esperti di processi e modelli micro- e macroeconomici a livello internazionale.

Gli insegnamenti includono anche moduli sulla storia del pensiero economico.

● Economia e finanza: forma professionisti in grado di operare nel settore finanziario, con competenze che vanno oltre quelle economiche di base e includono l'utilizzo di strumenti di analisi finanziaria.



Sbocchi lavorativi della laurea in Economia del Turismo



Con una laurea in Scienze Economiche Turistiche, ci sono molte opportunità di lavoro e numerose aree di applicazione in cui i neolaureati possono utilizzare le proprie competenze. Questo percorso di studio offre una vasta gamma di possibilità, preparando gli studenti a svolgere diverse attività. Queste includono l'ospitalità, la promozione dell'immagine del territorio e la promozione di servizi, iniziative e risorse attraenti. I laureati in Turismo possono trovare impiego presso enti pubblici e privati come agenzie di viaggi, tour operator, musei, comuni e soprintendenze.

Senza dimenticare le opportunità nel settore imprenditoriale! I laureati in Scienze Turistiche possono decidere di avviare la propria attività, specializzandosi magari in una delle molte tendenze turistiche attuali, come il turismo enogastronomico, culturale o sostenibile.



Se invece ti appassiona il mondo online, una valida alternativa potrebbe essere quella di redigere contenuti per testate giornalistiche o blog di viaggi. Vi sono numerose piattaforme, magazine online e siti web di viaggio conosciuti, come Travellairs, i quali sono sempre alla ricerca di nuovi talenti e ragazzi appassionati di viaggi e di turismo che vogliano raccontare le propri esperienze e creare contenuti di valore per il settore dei viaggi e del turismo.

Questa carriera affascinante consente di esplorare e raccontare le meraviglie del mondo, condividendo esperienze, consigli e informazioni utili con un vasto pubblico di lettori appassionati di viaggi.



Versatilità della laurea in Economia del Turismo



È importante sottolineare che le possibilità di carriera nel settore turistico non si limitano esclusivamente alle attività strettamente legate alla laurea. Corsi di laurea in altri settori, come Beni Culturali, Lingue Straniere o Informatica, possono rivelarsi preziosi alleati nel mondo del lavoro nel settore turistico.



Inoltre, lo studio universitario in generale fornisce competenze trasversali che possono essere applicate in diversi contesti lavorativi. Pertanto, un laureato in Economia del Turismo può anche intraprendere attività imprenditoriali nel settore, specializzandosi in ambiti come il turismo enogastronomico, culturale o ecosostenibile.

Una volta completata la laurea in economia del turismo, ci sono numerose opportunità di carriera a cui gli laureati possono aspirare. Alcune delle possibili opzioni di lavoro includono:

● Gestione di destinazioni turistiche: Gli laureati in economia del turismo possono trovare occupazione presso organizzazioni turistiche locali, regionali o nazionali, lavorando per la gestione e lo sviluppo delle destinazioni turistiche. Possono essere coinvolti nella pianificazione strategica, nella promozione del turismo e nel coordinamento delle attività turistiche.

● Marketing turistico: Le competenze acquisite durante il corso di laurea preparano gli studenti a lavorare nel settore del marketing turistico. Possono occuparsi di strategie di branding, pubblicità, ricerca di mercato e promozione di servizi turistici.

● Gestione di hotel e strutture ricettive: Gli laureati in economia del turismo possono trovare opportunità di lavoro nella gestione di hotel, resort, bed and breakfast e altre strutture ricettive. Possono essere coinvolti nella gestione operativa, nell'amministrazione e nella pianificazione finanziaria di queste strutture.

● Consulenza turistica: Alcuni laureati possono intraprendere una carriera come consulenti nel settore turistico. Possono fornire consulenza a organizzazioni turistiche, enti governativi e imprese private sullo sviluppo e la gestione del turismo. Non è un caso che negli ultimi anni vi sia stato un boom di assunzioni nel settore del turismo culturale.

● Imprenditorialità nel turismo: Alcuni laureati in economia del turismo possono scegliere di avviare la propria attività nel settore turistico. Possono creare e gestire agenzie di viaggio, tour operator, servizi di guida turistica o altre imprese collegate al turismo.



Sbocchi lavorativi Scienze Economiche Turistiche



Le opportunità di lavoro per un laureato in Scienze Turistiche sono davvero tante. Durante gli studi, svilupperai uno spirito imprenditoriale che ti permetterà di diventare il proprietario di una struttura ricettiva di successo in una delle splendide cornici storico-paesaggistiche che rendono famosa la nostra penisola. Inoltre, nel settore dell'ospitalità, avrai la possibilità di assumere ruoli manageriali o specializzati presso hotel di lusso o catene alberghiere internazionali.

Se invece guardiamo oltre l'ambito alberghiero, i laureati in Scienze Turistiche Economiche sono molto ricercati come esperti per la comunicazione di fiere, esposizioni e iniziative culturali legate al territorio. Non solo sarai in grado di promuovere al meglio una di queste attività, ma potrai anche organizzarle con successo, garantendo il buon esito dell'evento.

Inoltre, un laureato in Scienze Turistiche può trovare impiego anche in prestigiosi musei e gallerie d'arte. All'interno di queste strutture, potrai svolgere un ruolo chiave come responsabile della gestione delle esposizioni culturali. Infine, la richiesta di specialisti nel settore del turismo a livello nazionale e locale è in costante crescita, rendendo l'amministrazione pubblica un altro ambito in cui puoi trovare interessanti opportunità lavorative.