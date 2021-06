Le casette di lusso Made in Italy che spopolano in mezza Europa

La pandemia ci ha chiusi in casa per un intero anno facendoci capire l'importanza della natura e la bellezza di avere un giardino e un ambiente a misura d'uomo. I dati delle compravendite real-estate sono chiari: un forte incremento di maisonette con giardino, di borghi in campagna subito fuori citta, di appartamenti con annesso un giardino. Vivere in mezzo al traffico, al cemento e al caos ci ha stancato. Ecco il nuovo trend di vivere in modo diverso, più naturale e rilassato: le casette in legno abitabili in campagna, in collina o realizzate in un giardino. Luoghi unici ed incantati dove rifugiarsi la sera al rientro dall’ufficio, oppure dove lavorare in smart-working in modo produttivo e rilassato.Vivere in una casetta completamente in legno e realizzata con il sistema più antisismico e solido che ci sia, il sistema blockhouse, è la soluzione perfetta. Ecco allora che un'azienda italiana che produce i LOFT in legno di lusso che spopolano in mezza Europa può realizzare questo sogno: Casette Italia Un aspetto fondamentale delle casette in legno abitabili è il loro impatto ecologico, sia relativo alla produzione che riguardo il cantiere di montaggio: entrambe le fasi molto ecosostenibili e dai tempi ridottissimi. Potresti montare una casetta in legno da 50mq in soli 2 giorni!Inoltre, se non vuoi impattare sul terreno e quindi non vuoi realizzare un basamento in cemento dove appoggiarla, puoi optare per il montaggio su un telaio in acciaio che ti permette di spostarla, smontarla e riutilizzarla in altro luogo.Le casette prodotte da questa innovativa azienda italiana si differenziano per il loro design minimalista e l’alta efficienza energetica: la linea LOFT del marchio premium “KOALA” di Casette Italia è stata pensata con legni lamellari di alto spessore e infissi di altissima qualità ed isolamento termico. Queste. Caratteristiche permettono di non dover coibentare le pareti, ma solo tetto e pavimento, quindi ti lasciano la bellezza del legno a vista sia all’interno che all’esterno.Casette Italia produce anche casette abitabili di dimensioni simili alle normali case con una progettazione su misura dei loro “ingegneri del blockhouse” che arriva a metrature di 120mq e a due piani. Ma le più comprate sono i modelli detti mini-case o 'tiny house' che anche Ikea ha iniziato quest’anno a produrre. Le mini-case, o casette-abitabili, di lusso di Casette Italia, vanno da quelle più piccole da utilizzare come vano camera per ospiti oppure per B&B da 10 metri fino a quelle più richieste di medie dimensioni 40-50 mq.Ognuna delle casette in legno arriva con un progetto 3D realizzato nei minimi particolari e viene montata in sito in massimo 3 giorni. Il legno utilizzato è rigorosamente di abete bianco nordico a lenta crescita che ha il beneficio di presentare pochi nodi da ramo e di essere denso e robusto; inoltre il colore chiaro, tipicamente scandinavo, lo rende perfetto per essere tenuto a vista sia per le pareti che per le travi del tetto.Questa, quindi, la scelta più moderna, salubre e giovane per vivere la tua casa nella natura.