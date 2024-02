Le meraviglie delle Maldive del Salento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Maldive del Salento all’insegna del relax e del divertimento. Anche nel caso in cui si abbia in mente di viaggiare con i bambini, questa è una meta da prendere in considerazione: non a caso nel 2020 tutte le spiagge che fanno parte della marina di Salve, a cominciare da quella di Pescoluse, si sono viste assegnare il riconoscimento di Bandiera Verde.

Spiagge candide e mare cristallino

Che si parli di Maldive del Salento o di Caraibi del Salento, il concetto è sempre lo stesso: gli scenari che si possono ammirare da queste parti non hanno niente da invidiare a quelli che caratterizzano le località tropicali, con un mare dalle acque trasparenti che bagnano grandi spiagge bianche. Insomma, non c’è bisogno di viaggiare dall’altra parte del mondo e di percorrere decine di migliaia di chilometri per immergersi in un eden in cui star bene a contatto con la natura.



Il mare di Pescoluse

Il mare di Pescoluse, sin dal lontano 2009, può vantare un riconoscimento di prestigio come la Bandiera Blu che viene concessa dalla Fee, vale a dire la Foundation for Environmental Education, la Fondazione per l’Educazione Ambientale. Di che cosa si tratta? Molto semplicemente, alti standard di qualità delle acque, e in più una gestione ottimale dei rifiuti, in abbinamento a servizi eccellenti, depurazione impeccabile, spiagge sicure e nessun problema dal punto di vista del traffico.



Marina di Pescoluse, che è il centro nevralgico della spiaggia delle Maldive del Salento, è situata nel territorio comunale di Salve, così come Lido Marini, Posto Vecchio e Torre Pali, più o meno a metà strada fra Santa Maria di Leuca e Gallipoli.



Perché andare in vacanza a Pescoluse

Le famiglie, le compagnie di amici, le coppie di fidanzati e perfino i viaggiatori solitari hanno l’opportunità di trovare a Pescoluse tutto ciò che possono desiderare per una vacanza memorabile, caratterizzata dai più alti livelli di sicurezza e al tempo stesso in grado di offrire le migliori condizioni di relax. Non a caso, l’associazione nazionale pediatri ha messo in risalto questa spiaggia come appropriata per i bambini: per esempio per le acque pulite e per i fondali bassi, ma anche per la presenza di sabbia e la disponibilità di bagnini, una vera garanzia dal punto di vista della sicurezza. Nei dintorni, poi, si può trovare una vasta gamma di spazi per le attività sportive, di locali, di pizzerie e di gelaterie.



Dove alloggiare a Pescoluse

A questo punto, non rimane altro che provare a capire dove si potrebbe alloggiare a Pescoluse. Una delle soluzioni ideali consiste nel prenotare una casa vacanze, in modo da poter contare su un soggiorno dotato di tutti i comfort. Le opzioni a disposizione sono molteplici, con appartamenti vista mare ma anche villette con giardino situate a poche centinaia di metri di distanza dal centro abitato. In alternativa, perché non puntare su un resort di lusso, con servizi che permettono di sentirsi davvero in vacanza e di non dover preoccuparsi di preparare i pasti o di pulire le stanze?



I suggerimenti di Spiaggesalentine.it

Visitando il sito web Spiaggesalentine.it chiunque ha l’occasione di prenotare una casa vacanza in Salento al mare: tutto quel che si deve fare è specificare la località in cui si ha intenzione di soggiornare, per poi indicare la tipologia di alloggio che si desidera e il numero di posti letto di cui si ha bisogno, inserendo la data prevista per il check-in e quella per il check-out. In vista della prossima stagione estiva, ci sono numerose opportunità che meritano di essere colte al volo fra le spiagge di Pescoluse, case in affitto a Torre Pali e Lido Marini, ma non solo: la provincia di Lecce è ricca di destinazioni speciali.