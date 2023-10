Liberi professionisti: analizziamo l'impatto della digitalizzazione sul lavoro autonomo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La libera professione, come dice il nome, consente di esercitare il proprio lavoro nelle modalità che si desiderano, quindi non si è vincolati a un ufficio e neanche a un orario stabilito.La flessibilità in quest'ambito e all'ordine del giorno ecco perché tale professione potrebbe essere valorizzata dalla digitalizzazione, che consente di essere ancora più liberi perché permette di offrire dei servizi online e di trovare clienti che risiedono in luoghi lontani da dove si ha lo studio. La rete, al giorno d'oggi, fornisce tantissime possibilità di crescita a questo tipo di lavoratori, basti pensare alle piattaforme che permettono di mettersi in contatto con figure specializzate in un ambito specifico. In tali realtà semplicemente premendo il tasto ' trova un professionista online ' si può incontrare la soluzione che faccia al caso proprio, è molto facile e veloce per questo sono sempre più gli utenti che seguono questa strada. Il libero professionista, inoltre, con la digitalizzazione dell'impresa può mostrare ai potenziali clienti i lavori passati o il proprio modus operandi, in questo modo si farà una selezione a monte e si perderà meno tempo con chi non è davvero interessato.

La presenza in rete, inoltre, consente di stare più vicini a chi ha già ha fatto acquisti, basta aprire una pagina social o creare una newsletter per consolidare il rapporto che si ha con loro.



Tutte le possibilità di crescita che offre un lavoro autonomo



I liberi professionisti spesso sono iscritti a un albo che li tutela, ma ciò non è sempre vero in quanto non tutti hanno una propria rappresentanza, si parla soprattutto delle professioni nuove, in questo caso, quindi, è bene creare una rete con altri lavoratori del campo utilizzando la digitalizzazione, ciò è un vantaggio per scambiarsi notizie e informazioni. Attualmente la libera professione è in forte crescita, sono moltissimi coloro che vogliono organizzare la giornata lavorativa secondo i propri ritmi, in questo modo i genitori riusciranno a occuparsi dei figli, qualora non si abbiano nonni o zii a cui lasciarli, oltre a ciò,



soprattutto se si può avere un contatto con la clientela per mail o telefono, si può abitare dove si vuole, anche lontani dai grandi centri urbani, in questo modo si risparmia sia sulle spese della casa che sui trasporti. Se non si hanno vincoli si può decidere di spostarsi ogni mese, per viaggiare e esplorare nuovi luoghi. Questo lavoro è perfetto per chi non sopporta di svolgere sempre le stesse mansioni in quanto è importante tenersi sempre aggiornati per essere competitivi, se si è riusciti a costruirsi una clientela di base stabile e fissa si possono scegliere i progetti che stimolano maggiormente la propria curiosità, così, è possibile portare avanti la propria personale idea di business. Sicuramente lo stipendio di un libero professionista è molto più alto di un lavoratore dipendente, in quanto mensilmente può incrementare il proprio lavoro a piacimento, a seconda delle disponibilità di tempo.