L'importanza della pianificazione fiscale: intervista a Danilo Genovese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













commercialista online come Danilo Genovese: dottore commercialista palermitano specializzato in pianificazione fiscale per gli imprenditori, in particolar modo quelli che operano in ambito digitale.Nel corso degli ultimi anni il settore lavorativo dell'imprenditoria digitale ha vissuto una forte espansione accompagnata dalla nascita e lo sviluppo di tante diverse figure professionali.Genovese è esperto nel processo di trasformazione da ditta individuale a Srl (società a responsabilità limitata) e la sua missione è quella di supportare tutti quei professionisti che, vedendo crescere in maniera incessante il proprio fatturato, necessitano sia di ridurre la pressione fiscale uscendo dal regime forfettario e diventando Srl, sia di possedere una strategia fiscale personalizzata. Il supporto offerto da Genovese si basa sull'illustrazione ai clienti di una strategia chiara, preventivando sin da subito tutte quelle che saranno le spese annuali da affrontare, partendo dalle tasse fino ad arrivare ai fondi da reinvestire nell'azienda.Uno degli aspetti cruciali per la crescita di un'azienda è l'ottimizzazione della gestione degli affari e delle risorse e, attraverso un programma specifico fondato sulle necessità del singolo contribuente, Genovese accompagna l'imprenditore chiarendogli tutto ciò che riguarda il sistema delle imposte vigente in Italia, specialmente in quest'ultimo anno dove il tetto massimo di fatturato, per rimanere all'interno di tale regime, è stato aumentato dai 65.

000 euro agli 85.000 euro: innalzamento che ha dato vita a prospettive diverse agli imprenditori, ai quali è sempre più richiesto di progettare un eventuale passaggio a Srl con grande attenzione e pianificando il giusto tempo in cui farlo.



La consulenza



Per ottenere una consulenza con Genovese occorre semplicemente recarsi sul sito danilogenovese.com e prenotare un incontro. Oltre a questo è possibile, sempre sul medesimo sito, visionare video riguardanti aspetti chiave del passaggio da regime forfettario a Srl.



Uno dei punti centrali dell'attività professionale di Genovese è proprio la società a responsabilità limitata: un tipo di società che prevede la totale separazione del patrimonio aziendale e quello personale (separazione inesistente per i professionisti che fanno parte del regime ordinario). Mediante la creazione di un rapporto fortemente connesso con l'imprenditore/professionista, Genovese è in grado di mostrare ai clienti i potenziali vantaggi e punti di forza della scelta di aprire una Srl dal punto di vista della riduzione della pressione fiscale e della pianificazione fiscale.



La skill più importante che possiede Genovese è senza dubbio la profonda conoscenza e specializzazione riguardante il mondo digital che si è sviluppato nel corso degli ultimi anni: skill molto utile per tutti coloro che sono riusciti ad affermare la propria carriera grazie alla nascita di impieghi che non esistevano fino a pochi anni fa (come ad esempio il social media manager, il venditore e-commerce e tutte le figure professionali che operano sui social media e richiedono di conoscere alla perfezione le regolamentazioni così da non incorrere in sanzioni o problemi legali).