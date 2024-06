L’ipoacusia in Italia, i dati: quante persone soffrono di perdita dell’udito?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ipoacusia in Italia, cosa dicono le statistiche Oltre alla Giornata Mondiale dell’Udito, l’Italia organizza sovente, su tutto il territorio nazionale, una giornata di sensibilizzazione nei confronti delle malattie all’orecchio, oltre che dei disturbi uditivi. Per arrestare il fenomeno, che al momento è in crescita, c’è la necessità di promuovere un approccio molto più propositivo attraverso delle attività e delle azioni specifiche di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. I dati che sono stati raccolti nel primo rapporto mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che nel mondo vivono 1,5 miliardi di persone con perdita dell’udito, di cui 7 milioni circa in Italia. Stando alle previsioni, al momento, si teme che la stima sia destinata a crescere entro il 2050, arrivando a 2,5 miliardi di persone con ipoacusia, con il rapporto di 1 persona su 4.





La perdita dell’udito è ancora uno stigma sociale Qual è il motivo per cui l’ipoacusia tende a peggiorare nel tempo? Ancora oggi “sentire poco” è uno stigma sociale. Un po’ come è avvenuto con la depressione in passato, le persone provano imbarazzo nell’ammettere di non sentire bene. Ritardando la diagnosi, tuttavia, anche il trattamento viene messo in discussione di conseguenza. Come anticipato, la perdita uditiva interessa le persone di qualsiasi età e, per prevenire complicazioni negli anni a venire, è determinante intervenire in tempo. L’importanza della prevenzione non riguarda unicamente gli anziani. Ad essere maggiormente al rischio sono i giovani (si calcola circa un miliardo di giovani a rischio). Perché i disturbi dell’udito sono così diffusi? Siamo tutti maggiormente esposti al rumore. Talvolta, il deficit uditivo è associato alle condizioni socioeconomiche della persona. Al momento, è alta la quota di persone che presenta problemi che potrebbero essere corretti, o che non sono stati corretti in passato.



I rischi Il rischio non è rappresentato solamente dalla perdita dell’udito, ma anche dalle problematiche che si possono sviluppare come conseguenze, tra cui sintomi depressivi e isolamento sociale, fino a non incontrare né parlare con nessuno, né amici né parenti. Specialmente negli anziani. A riportare i dati è PASSI d’Argento, che evidenzia come il 26% delle persone potrebbe incorrere in depressione minore proprio a causa della perdita di udito, contro al 13% del resto della popolazione. Rimane, dunque, fondamentale rivolgersi ai professionisti del settore per sottoporsi a test ed esami, per comprendere l’entità del proprio disturbo e trovare il trattamento più indicato di conseguenza.