Mercati finanziari: ecco dove si concentra oggi l'attenzione di chi in

Naturalmente, per portare avanti un approccio del genere con efficacia, è necessario acquisire competenze, per costruire una strategia di investimento, e maturare specifiche abilità, per eseguirla rispettando tutte le regole imposte.Tuttavia, ricevere questo tipo di formazione, non è particolarmente complesso, poiché le risorse didattiche a disposizione degli investitori sono numerose anche gratuitamente. Sul web, per esempio, è possibile consultare su portali specializzati, come per esempio Investireinborsa.org, guide e tutorial che illustrano gli step per capire come investire in borsa partendo da zero.Sfruttando il materiale fornito attraverso i suddetti canali, persino un principiante ha l'opportunità di costruire un personale modus operandi, senza dover affrontare spese troppo onerose per la formazione. A ciò si aggiunga il fatto che l'attività stessa di negoziazione in borsa non richiede particolari strumentazioni: difatti è sufficiente dotarsi di un device -personal computer, smartphone o tablet- e di una connessione dati, per trasmettere gli ordini sulle piazze di scambio attraverso i servizi di un intermediario finanziario.

A prescindere dal tipo di società a cui si intenda affidare i propri risparmi, è essenziale che la scelta ricada su un soggetto autorizzato.



Solo rivolgendosi ad un intermediario in possesso delle licenze rilasciate dagli organi di vigilanza, si avrà la certezza che il capitale conferito goda di tutte le forme di tutela previste dalla normativa. Per verificare la sussistenza di tali requisiti, si può consultare il sito istituzionale dell'authority di riferimento; inoltre, per avere pareri sull'operato della compagnia da parte di coloro che hanno già usufruito del servizio, è possibile leggere le recensioni di altri investitori sui portali specializzati.



Investire in borsa: la scelta dell'intermediario finanziario



un altro step fondamentale, per iniziare ad investire in borsa, è rappresentato dalla selezione della tipologia di intermediario: fra le varie realtà attive nel settore, infatti, ve ne sono alcune che offrono delle condizioni sull'operatività davvero interessanti. I broker online, nella fattispecie, riescono ad offrire account di trading a costo zero, sfruttando i circuiti over the counter: non è previsto canone per il data feed di qualsiasi asset e le commissioni di negoziazione, grazie al modello implementato dai Contratti per Differenza, sono molto convenienti; come se non bastasse i tool sono provvisiti di tutti gli strumenti, per effettuare l'analisi grafica, e di dispositivi come lo short selling e la leva finanziaria.



I conti in questione sono attivabili con un versamento iniziale irrisorio, ma gli utenti hanno anche un altro benefit, difatti hanno l'opportunità di richiedere al broker una demo alimentata con fondi virtuali. La versione dimostrativa della piattaforma permette di imparare ad utilizzare tutte le funzionalità del TOL e di testare una strategia di investimento prima di lanciarla in reale, senza correre alcun rischio, perché simula gli ordini di compravendita senza eseguire effetivamente l'operazione sull'exchange.



A questo punto è essenziale valutare quale tipo di tool sia più adatto alle esigenze personali: in base alla strategia da attuare, gli iscritti possono prediligere una piattaforma user friendly che sacrifichi qualche accessorio o una piattaforma molto sofisticata, ma allo stesso tempo più difficile da adoperare.