Mercato libero: in crescita la richiesta per offerte di luce e gas

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), infatti, la migrazione dei clienti domestici dal servizio di maggior tutela prosegue a ritmo costante, sia per quello che riguarda le forniture singole che le offerte dual fuel, vale a dire quelle che permettono di usufruire di luce e gas da un unico fornitore energetico.Nel dettaglio, l’Autorità ha rilevato un’elevata dinamicità da parte dei clienti finali, con il tasso di cambio fornitore in aumento rispetto agli anni passati.Quest’operazione, infatti, al giorno d’oggi è semplice e gratuita, senza costi aggiuntivi per i consumatori. Inoltre, non è necessario sostituire il contatore e non viene interrotta la fornitura durante il passaggio al nuovo operatore.



Il cambio fornitore permette di scegliere un’offerta luce e gas più adatta al proprio fabbisogno energetico e alle proprie esigenze, per esempio valutando una fornitura con una tariffa più competitiva, oppure che può essere gestita in modo digitale.



Come scegliere l’offerta luce e gas sul mercato libero?



Naturalmente, prima di sottoscrivere un nuovo contratto luce e gas è importante informarsi bene, per essere sicuri di compiere la scelta giusta in base ai risultati che si vogliono ottenere. In particolare, per individuare l’offerta migliore luce e gas tra quelle attualmente disponibili sul mercato libero è importante conoscere il proprio fabbisogno energetico, così da passare in rassegna solo le opportunità compatibili con le proprie abitudini di consumo.

Tra i fornitori più attenti alle specifiche necessità degli utenti è possibile annoverare Pulsee Luce e Gas, digital energy company che permette di scegliere tra diverse proposte, che vanno dall’attivazione di Luce Limit.



e in abbinamento a Gas Relax, fino alla sottoscrizione di Luce e Gas PER TE oppure Luce e Gas Relax.



L’importanza di personalizzare la fornitura di energia elettrica e gas



Un altro aspetto da tenere in considerazione nella scelta di un’offerta luce e gas sul mercato libero è rappresentato dalla possibilità di personalizzare la fornitura di luce e gas, scegliendo dei servizi aggiuntivi in base alle proprie necessità.

Per esempio, alcuni fornitori consentono di avere il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per ridurre la propria impronta carbonica e utilizzare l’energia in modo più sostenibile. In questi casi è opportuno verificare che si tratti di energia pulita certificata, con l’invio da parte del fornitore della Garanzia d’Origine rilasciata dal GSE (Gestore Servizi Energetici).

Un altro servizio di valore è rappresentato dalla possibilità di compensare le emissioni di CO2 legate alla produzione del gas consumato in casa ogni giorno, per bilanciare queste emissioni supportando progetti di sostenibilità che aiutano a neutralizzare l’impatto ambientale.

Alcune compagnie energetiche offrono anche partnership utili per i clienti, per esempio con la possibilità di pagare le bollette tramite app con un semplice swipe sullo smartphone, oppure di usufruire di prodotti e servizi a prezzi scontati.

D’altronde, al giorno d’oggi una fornitura energetica non è soltanto un servizio essenziale per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, ma un servizio che aiuta a definire il proprio stile di vita e semplificare la quotidianità.

È sempre più importante quindi scegliere il fornitore giusto non solamente cercando il massimo risparmio ma tenendo conto anche di altri aspetti, con l’obiettivo di individuare un’azienda che condivida gli stessi valori per compiere una scelta con un impatto positivo sulla propria vita e l’ambiente.