Nel 2023 gli italiani hanno scelto bio: il mercato cresce del 7%

La catena di ipermercati e centri commerciali Bennet, infatti, ha osservato come nel triennio 2020-2023 il numero di alimenti bio sia cresciuto del 148% all’interno dei suoi punti vendita. Ciò è dovuto in parte anche al lancio di Bennet Bio, una linea di prodotti biologici che possono essere consultati e acquistati direttamente online tramite il sito e l’app dedicati.Ma quali sono i prodotti biologici che gli italiani mettono maggiormente nel carrello? E quali sono i fattori che li portano a optare per questa scelta? È a queste domande che Bennet cerca di rispondere attraverso l’infografica “Come funziona davvero il tuo carrello bio”

Tra gli alimenti che vanno a comporre il carrello bio, in cima alle preferenze spiccano frutta e verdura fresca (23%), seguite da uova (12%) e olio EVO (9%). A concludere la top 5 dei prodotti biologici preferiti ci sono poi marmellate (7%) e carne (6%).



Per quanto riguarda i driver motivazionali, invece, il principale è la maggiore sicurezza per la salute, fondamentale per il 27% degli italiani. Privi di sostanze chimiche, i prodotti bio vengono scelti perché più sicuri a livello igienico-sanitario, ma anche per le loro proprietà nutrizionali (9%) e per il loro sapore più genuino e naturale (7%), il che li rendono dunque garanzia di qualità (10%).



Altri due criteri che orientano le decisioni degli italiani sono il rispetto dell’ambiente (23%) e l’attenzione al benessere degli animali (10%), i quali si vanno ad aggiungere anche all’intenzione di sostenere i piccoli produttori locali e regionali (10%).