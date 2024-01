Occhiali da sole: le tendenze più 'in' per la prossima stagione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Di chiara ispirazione sportwear, gli occhiali Jacques Marie Mage mask sono protagonisti della prossima stagione. Ormai sono stati sdoganati e risultano quindi perfetti da indossare in ogni occasione d'uso durante il giorno. L'uso di materiali ultraleggeri e la scelta di forme particolari, come quelle futuristiche, rendono questo modello di occhiale ideale in momenti più casual. Sono perfetti per chiunque cerchi un accessorio cool che possa elevare l'outfit o sdrammatizzare quello più serioso.Il bello della mascherina è che si presta a moltissime reinterpretazioni. Ad esempio, può essere piatta e allungata come all'inizio degli anni 2000.

Bellissimo anche il design bold che aggiunge un tocco più aggressivo per accessoriare anche un look preppy e bon ton. Naturalmente, non può mancare un occhiale da sole a mascherina, anche con doppio ponte, per completare un look di ispirazione seventies.



Neri e oversize



Tra le tendenze in fatto di occhiali da sole, non potevano mancare i grandi classici come quelli neri e oversize. Sono, infatti, un accessorio essenziale che si rivisita grazie a materiali e tagli nuovi garantendo un’eleganza mai banale e un tocco particolare in grado di elevare ogni proposta outfit, compresi i più semplici.



Quest'anno gli occhiali neri sono oversize e raffinatissimi. Grazie a un aspetto corposo, dominano completamente il look e vestono molto il viso perciò meglio evitare altri accessori vistosi. Banditi quindi gli occhiali piccoli che si erano visti tanto nelle passate passerelle.



Sono consentite però le lenti degradé in grado di spezzare la monotonia del classico nero.



Cat-eye



Una forma di occhiali tra le più belle in assoluto resta quella a farfalla e cat-eye. Sono occhiali immancabili tra gli accessori per essere cool la prossima stagione. Il modello a gatta è anch'esso un grande classico declinato di volta in volta con varianti sempre nuove.



Quest'anno il modello di occhiali a farfalla è tutt'altro che minimalista grazie a lenti colorate da scegliere in abbinamento al look per una proposta in pendant. Molto presenti sono anche le montature di colore chiaro come bianco, avorio o cammello che creano un bel contrasto con le lenti scure. Infine, margini ondulati e dettagli metallici rendono quest’accessorio ancora protagonista.



Con montatura in metallo



Per concludere, tra gli occhiali da sole più belli per la prossima stagione, si trovano quelli geometrici con montatura metallica. Leggeri e confortevoli, aggiungono luce al volto. Sono da preferire quelli con lenti oversize colorate. Preziosi alleati per uno stile senza tempo ricco di charme, sono tra gli occhiali più desiderati della stagione. La montatura in metallo disegna forme poligonali tra le più svariate che vestono il viso con eleganza e un tocco di ricercatezza. D’obbligo in questo caso, sono le lenti colorate dal blu al rosa, passando dal verde e dal giallo.