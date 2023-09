Ospedali e sanità in Italia: queste le figure più richieste

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Settori come quello sanitario, comunque, in Italia continuano a presentare un’elevata richiesta di professionisti e operatori. Lavorare in quest’ambito, però, prevede non poche responsabilità e prescrizioni da rispettare. Poter entrare nel settore sanitario richiede competenze e requisiti specifici, acquisibili attraverso corsi universitari o percorsi di formazione specializzati. A parte questo, è bene comprendere che lavorare in ambito sanitario non significa soltanto fare il medico e che le figure più richieste possono essere ben altre, come dimostrato da alcune statistiche Istat.Al di là dei dati diffusi dall'Istat, è importante consultare anche altre fonti se si desidera sapere quali sono le figure professionali più ricercate in una determinata area geografica; in tal senso gli annunci relativi al settore sanitario di questo sito di offerte di lavoro a Roma potrebbero essere utili per chi è alla ricerca di posizioni aperte nelle strutture ospedaliere della capitale.Prima di entrare nel merito del nostro approfondimento citando le professioni sanitarie più richieste, però, è necessario comprendere quali sono le professioni specializzate più richieste al momento. Come detto, non occorre pensare soltanto ai medici, visto che in questo frangente spiccano per il loro contributo e conoscenze anche assistenti, tecnici, matricole e simili. Insomma, fare carriera in ambito sanitario non è difficile quanto si pensa, essendoci diverse opportunità differenti.

Conoscere le professioni più richieste – elencate nei prossimi paragrafi – vi permetterà di prendere una decisione informata per costruirsi una carriera più redditizia e soddisfacente.



Fisioterapista



Gli esperti in fisioterapia sono tra le figure professionali più richieste in ambito professionale. Il compito di un fisioterapista è quello di seguire il paziente e assisterlo nel superare problemi relativi a limitazioni della motricità. Alcuni fisioterapisti sono specializzati nel contrastare malattie in grado di condurre a profonde difficoltà motorie nei pazienti. Altri, invece, si specializzano nello sport e nella cura degli atleti. Nella fisioterapia ci sono molte possibilità di scelta, oltre ad un’ampia domanda per questa tipologia di professionisti.



Logopedista



Quando si parla di logopedia, invece, si fa riferimento ad una figura professionale che si occupa di curare i disturbi della voce. Il logopedista interviene per la risoluzione di problemi legati alla parola, handicap orali e complicazioni del linguaggio. Questo tipo di professionista è molto richiesto anche perché può lavorare sia come dipendente che come autonomo. Il logopedista, poi, può rivolgere le proprie cure sia agli adulti che ai bambini, pur dovendo prima acquisire tutti i certificati necessari per esercitare la professione.



Igienista dentale



Tra le altre professioni più richieste in ambito sanitario, si trova quella dell’igienista dentale, da non confondere con il dentista. L’igienista supporta e collabora con l’odontoiatra, aiutando il medico nel fornirgli gli strumenti necessari. L’igienista può, inoltre, fornire consigli per una corretta igiene dentale al paziente. Diventare igienista significa conseguire una laurea triennale e, successivamente, immettersi nel mercato del lavoro.



Operatore socio sanitario



Spesso abbreviato come OSS, questo professionista si pone tra il paziente e il team infermieristico, assistendo il primo durante i pasti e aiutandolo nella deambulazione. Gli operatori socio sanitari lavorano sia in ospedale che in strutture private e case di riposo. Insieme a quella dell’OSS, ovviamente, una delle professioni più richieste è anche quella dell’infermiere, sia nel settore pubblico che in quello privato.