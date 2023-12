Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando programmate la vostra partenza da questo scalo, prenotare in anticipo il parcheggio aeroporto Bologna per non arrivare trafelati e in ritardo è una mossa decisiva. Trovare un'area di sosta sicura e affidabile infonde tranquillità, e con il gate d’imbarco a pochi passi di distanza, potete concentrarvi sul viaggio senza pensieri per la vostra auto. Vediamo ciò che è a disposizione.La struttura aeroportuale emiliana comprende al suo interno svariate aree di parcheggio ufficiali che, come potete intuire, sono sempre molto richieste e frequentate. Entrando più nel dettaglio:● Parcheggio P1 TERMINAL: si trova ad un solo minuto di cammino a piedi dal terminal, ed è consigliato per soste fino a 3 ore per chi ti accompagna o ti viene a prendere, fino a 4 giorni per il tuo viaggio di lavoro, week-end o 5 giorni e oltre per la tua vacanza o una lunga trasferta. Lo spazio è coperto solo al 60%;● Parcheggio P2 BUSINESS: anch’esso è ubicato ad un minuto di cammino dal terminal, per una clientela più esigente. È consigliato per soste fino a 4 ore per chi ti accompagna o ti viene a prendere, fino a 4 giorni per il tuo viaggio di lavoro, week-end o 5 giorni e oltre per la tua vacanza o una lunga trasferta. Lo spazio è coperto totalmente e presenta posti riservati alle motociclette;● Parcheggio P3 COMFORT: comodamente situato a 200 m dal terminal, ed è consigliato per soste fino a 4 giorni per il tuo viaggio di lavoro, week-end o 5 giorni e oltre per la tua vacanza o una lunga trasferta. Lo spazio è coperto solo al 30%;● Parcheggio P4 LONG STAY: situato a 1,5 km dal terminal, È stato concepito per chi ha necessità di lasciare il proprio veicolo in sosta per più di 5 giorni ad un prezzo ragionevole. Tutti i posti sono scoperti, e l’area è collegata da una comoda navetta gratuita.Tutte le zone di sosta includono posti riservati per passeggeri con mobilità ridotta, posizionati strategicamente vicino ai terminal.Al Guglielmo Marconi, particolare attenzione è stata dedicata anche alle aree di parcheggio per la sosta breve, come il cosiddetto Kiss & Fly, offrendo 10 minuti gratuiti per lasciare o prendere qualcuno proprio di fronte all'ingresso dell'aeroporto. È disponibile anche il Parcheggio Express e la Wait Zone per un periodo leggermente più prolungato. Tuttavia, è importante notare che non è possibile prenotare posti in queste aree di sosta breve.I parcheggi dell'aeroporto di Bologna offrono numerosi vantaggi ai viaggiatori che desiderano lasciare il proprio veicolo in un luogo sicuro e affidabile durante i loro spostamenti. Ecco i principali benefici:Sicurezza: Gli spazi ufficiali dell'aeroporto di Bologna sono dotati di sistemi avanzati di videosorveglianza, allarme e controllo attivi 24 ore su 24, garantendo la massima protezione dei veicoli. I parcheggi sono recintati, illuminati e concepiti per prevenire furti o danneggiamenti.Accessibilità: I parcheggi dell'aeroporto di Bologna sono situati a breve distanza dai terminal, accessibili tramite una navetta gratuita che opera costantemente durante tutto l'anno. Questo elimina la necessità di cercare posti liberi o di fare lunghe passeggiate con i bagagli. È possibile raggiungere agevolmente il parcheggio con la propria auto e salire comodamente sulla navetta diretta al check-in.Servizi aggiuntivi: Inoltre, sono disponibili una serie di servizi extra per migliorare l'esperienza complessiva. Tra questi, spicca il servizio esclusivo di Car Valet nel Parcheggio P2 Business, pensato per coloro che desiderano affidare ad un addetto l'accompagnamento e il ritiro del veicolo dallo stallo riservato fino al punto di incontro.