Pro e contro della vita a Modena

5 città dell'Emilia Romagna sono le migliori per il lavoro , tra cui Modena, tenendo conto di diversi fattori, come la qualità dell'ambiente lavorativo. Vivere però nelle città dell'Emilia Romagna come Modena ha sempre i suoi pro e i suoi contro, che valuteremo in questo articolo.Modena è una città di media grandezza caratterizzata da un affascinante centro storico, il cui simbolo è il celebre duomo. Città natale di Luciano Pavarotti è rinomata anche per la sua università, per la cultura gastronomica e per varie eccellenze che la rendono un luogo molto apprezzato per viverci.

Dista poco da Bologna, capoluogo e centro culturale ed economico della regione, e si trova sulla via Emilia, punto strategico per spostarsi sia verso nord sia verso la costa adriatica.



Quanto costa vivere a Modena

Il costo della vita varia in base allo stile e alle abitudini personali, ma se si vuole fare una valutazione generale, si può dire che Modena ha un buon equilibrio tra qualità della vita e costi. Per l'alloggio i prezzi sono più bassi di altre città del nord, ma la spesa varia anche in base al quartiere e alla tipologie di appartamento. Per il cibo invece Modena offre un'ampia gamma di opzioni: dal mercato locale a varie tipologie di supermercati. La spesa media a persona si aggira tra i 50-70 euro a settimana. Per mangiare al ristorante si parte dai 15/20 euro per un pasto e 5/10 euro per uno spuntino veloce.



La rete dei trasporti a Modena è molto efficiente e copre tutte le zone della città in diverse fasce orarie. Il costo del biglietto di corsa singolo è di 1,50 ma per residenti, studenti e alte categorie ci sono sconti e agevolazioni per gli abbonamenti mensili. Modena offre molto anche dal punto di vista dei servizi, con una rete ciclabile comoda e che attraversa tutta la città e un'attenzione alta per il benessere del cittadino, con servizi per famiglie e anziani.



Ricerca della casa: affittare o comprare?

Tra le spese che incidono molto sul bilancio famigliare c'è la casa, soprattutto se si è in affitto. In centro si può arrivare fino a 800 euro al mese per un appartamento. La cifra scende man mano che ci si allontana dai quartieri più centrali. Si può anche valutare l'idea di ristrutturare una casa a Modena, affidandosi ad aziende specializzate come Bassetti Home Innovation, che possono proporre progetti di ristrutturazione di case indipendenti fuori dal centro ma ben collegate o appartamenti centrali da ammodernare a prezzi convenienti. Tra i quartieri residenziali e moderni più consigliati ci sono San Faustino o San Cataldo.



Vivere a Modena: pro e contro

Il grande pro di Vivere a Modena è la qualità della vita e la ricchezza culturale, oltre a numerose possibilità di inserimento lavorativo per la presenza di grandi industrie. Vanta inoltre una posizione geografica interessante. Tra i contro ci sono però dei costi di vita più alti rispetto alla media nazionale e quindi prima di trasferirsi è fondamentale valutare questo aspetto.