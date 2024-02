Programma l'internazionalizzazione della tua impresa con Dr. Export

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I consulenti di Dr.

Export non hanno dubbi, ancor prima di guardare ai mercati esteri il primo step per l’internazionalizzazione d’impresa consiste nell’analisi dell’impresa stessa. Quali potrebbero essere le risorse da destinare ai mercati esteri? Cosa è possibile offrire ai nuovi partner commerciali? Si rende quindi necessario analizzare patrimonio, situazione finanziaria ed economica dell’azienda e redigere successivamente un business plan accurato per valutare la fattibilità dell’export.



La ricerca di finanziamenti e aiuti con Dr. Export



Si è parlato qui sopra della fattibilità del progetto di esportazione. Gli esperti di Dr. Export sottolineano infatti che l’avvio di un progetto di questo tipo non può essere esente da costi: da qui l’importanza della valutazione e, soprattutto, dell’individuazione dei più efficaci strumenti di finanza agevolata per supportare il progetto. Gli specialisti di Dr. Export a questo punto citano i finanziamenti agevolati SIMEST, che permettono di finanziare:

· l’inserimento nei mercati esteri;

· lo sviluppo di e-commerce;

· la partecipazione a fiere internazionali;

· l’inserimento di un Temporary manager;

· la transizione digitale;

· la transizione ecologica;

· le spese per le consulenze;

· le spese per le certificazioni.



I consulenti di Dr. Export ricordano peraltro che per molte realtà – come le PMI innovative, giovanili o femminili, o con sede operativa al sud, oppure con specifici requisiti di sostenibilità – è possibile accedere a una quota di cofinanziamento a fondo perduto.



La ricerca del mercato di riferimento



Lo step successivo consiste nella ricerca del mercato di riferimento, sapendo che il Made in Italy è apprezzato in Europa come al di fuori del continente. La scelta del mercato di riferimento va fatta valutando tanti fattori diversi: il livello di accessibilità, la probabilità di trovare operatori interessati, le esigenze e le abitudini dei consumatori, le normative presenti, e così via. Le aziende che usufruiscono dei bandi per il finanziamento del progetto di internazionalizzazione, sottolineano gli specialisti di Dr. Export, devono per esempio sapere che esistono delle condizioni particolarmente vantaggiose nel caso di avvio di partnership nei Balcani Occidentali.



Il lancio sui mercati esteri



Infine, l’ultimo step del progetto di internazionalizzazione è il lancio concreto sul mercato estero individuato. I consulenti di Dr. Export, dopo aver supportato l’impresa nell’individuazione dei bandi strategici, nella redazione dei documenti necessari e nella programmazione strategica dei fondi, restano al fianco delle imprese per l’avvio concreto dell’attività commerciale, anche grazie alla nutrita rete di contatti e committenti esteri.