Quadro operativo iGaming Italia a febbraio 2020

Il mercato regolamentato dell’iGaming in Italia ha dato il via al nuovo decennio con un totale mensile da record per gennaio 2020, aiutato da una forte crescita in numerosi settori chiave.

Le entrate online totali del mese sono state pari a € 194,3 milioni, un aumento del 31,0% su base annua ed un miglioramento dello 0,7% sul precedente record mensile di entrate stabilito a dicembre 2019 con € 192,9 milioni.



Scommesse Sportive bene a Gennaio

Le scommesse sportive sono state il miglior prodotto online a gennaio, pari a € 95,2 milioni (49,0%) del totale del mercato, in crescita del 64,1% da gennaio 2019. Bet365 continua a guidare il mercato, rappresentando il 15,8% dei ricavi delle scommesse online, con Snai di proprietà di Playtech che resta davanti a PlanetWin365 di SKS365 al secondo posto, con il 12,9%.

PlanetWin365 sembra aver raggiunto il picco nell'ottobre 2019, quando la quota di mercato del 14,2% ha visto solo lo 0,6% in meno rispetto a Bet365. Da allora, tuttavia, è costantemente diminuito, sebbene la quota di mercato di gennaio del 12,2% abbia rappresentato un miglioramento dello 0,2% rispetto a dicembre 2019.

Il contributo delle scommesse nei negozi fisici, nel frattempo, è cresciuto notevolmente, arrivando a € 116,7 milioni - quasi il doppio rispetto a € 66,5 milioni dell'anno precedente. Tuttavia, un calo mese dopo mese delle entrate al dettaglio ha visto il totale delle scommesse sportive su tutti i canali scendere progressivamente del 2,0%, a € 212,0 milioni.

Su entrambi i canali, Goldbet è leader di mercato in Italia, avendo generato il 15,5% delle entrate per il primo mese del 2020. Snai ha seguito da vicino posizionandosi seconda, al 15,1%, con l'Eurobet di GVC Holdings al terzo posto con il 13,3%.



Casino Online: PokerStars Guida il mercato

Per quanto riguarda i casinò online, le entrate sono diminuite a € 81,8 milioni, sebbene ciò rappresentasse un miglioramento del 13,8% rispetto ai € 71,9 milioni di gennaio 2019. PokerStars di Stars Group ha guidato il mercato nel corso del mese con una quota del 10,1%, ottenendo un vantaggio significativo su Sisal al secondo posto, con l'8,5%.

Mentre i cash game di poker (7,6 milioni di euro) e i tornei (5,7 milioni di euro) sono stati entrambi in calo di anno in anno, alcuni mesi di crescita sequenziale suggeriscono che ogni settore si sta riprendendo dopo un anno difficile. PokerStars detta il passo in entrambi i mercati, avendo a gennaio il 43,8% delle entrate nel cash game e il 58,1% delle entrate nei tornei.