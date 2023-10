Qualche idea regalo per i papà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ciò che conta è davvero il pensiero. Un genitore preferisce un dono che sia fatto col cuore e che sia pieno di affetto. Ad esempio, si potrebbero regalare delle magliette personalizzabili , con stampata una sua foto e un messaggio di auguri divertente e spiritoso.Continuate a leggere se volete trovare la giusta ispirazione.Molti uomini amano i profumi.Dopo una settimana di duro lavoro si divertono a prepararsi con cura, così da essere il più possibile belli e eleganti. In questi casi non può mancare una goccia di un buon profumo, che magari gli ricordi la giovinezza, quando ancor prima di sposarsi passava le serate insieme agli amici.Se vuoi sapere con certezza qual è la fragranza preferita da tuo padre ti basta rivolgerti a tua madre, lei saprà sicuramente darti il giusto consiglio. In alternativa puoi dare uno sguardo ai suoi cassetti e scoprire quali sono i profumi che usa più spesso.Si possono acquistare delle confezioni regalo, prodotte apposta per occasioni di questo tipo.In Italia il calcio è lo sport più amato, e tanti papà sono dei tifosi molto appassionati, pronti a seguire ogni settimana la propria squadra del cuore. Le idee regalo sono davvero tante.



Se c’è qualche partita in arrivo potresti comprare due biglietti, uno per te e uno per lui, e andare insieme allo stadio a vedere il match. Può essere un’ottima occasione per passare una indimenticabile giornata con il proprio padre.

Oltre ai biglietti si possono acquistare molti prodotti ufficiali, come ad esempio una sciarpa o un cappello. Non costano molto, ma potrà indossarli quando va allo stadio a tifare, o quando si mette sul divano a guardare la partita. Se si ha un padre sportivo, che gioca spesso a calcetto con gli amici, si potrebbe anche regalare un completino, magari facendo stampare sul retro il suo nome.



Regali divertenti e unici



Se vuoi fare a tuo padre un regalo unico potresti fargli personalizzare una maglietta o una tazza su siti di stampa online, come Gifta.it. Sulla maglietta si possono far stampare delle foto, raffiguranti il festeggiato o tutta la famiglia, e aggiungere anche un messaggio irriverente. Basta sapere che taglia porta e far stampare il tutto. Potrà divertirsi a indossare la t-shirt quando vuole, sfoggiandola con orgoglio come gesto di affetto da parte dei suoi figli.

Una tazza personalizzata con la sua foto e un messaggio in stile “Miglior papà del mondo” potrebbe essere perfetta per fargli iniziare la giornata con il sorriso, ricordandogli con quanto amore è stato festeggiato in occasione del suo compleanno.

Oppure potresti stampare una foto di tutta la famiglia e metterla in una cornice, così che possa tenerla dove vuole, sul proprio comodino o sulla scrivania in ufficio.