Quali livelli può assumere una certificazione di inglese?

Una volta scoperto, possiamo iniziare a studiare secondo le nostre necessità.

Ecco una lista dei livelli di conoscenza dell'inglese secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), con gli obiettivi per ciascun livello:



Livello A1



Il livello A1 identifica il livello del principiante. Chi possiede questa certificazione o si identifica in questo livello dovrebbe comprendere e usare espressioni di uso quotidiano come saluti, presentazioni e domande di base. Inoltre, dovrebbe saper chiedere indicazioni, ordinare cibo al ristorante o fare acquisti. Il vocabolario di base prevede la capacità descrittoria di se stessi, la propria famiglia, la propria casa e il proprio lavoro. Le strutture grammaticali richieste sono il present simple, present continuous e past simple.



Livello A2



Il livello A2 è quello che viene definito elementare.



Infatti, se si possiede questo livello, è necessario poter comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano, riuscire a comunicare in situazioni di routine che richiedono uno scambio semplice di informazioni su argomenti familiari ed essere capaci di scrivere mail, lettere o un diario. Il vocabolario necessario deve essere relativo a situazioni quotidiane come la famiglia, il lavoro, la scuola, lo shopping e i viaggi. Nelle forme verbali richieste vengono aggiunte il going to per il futuro e il verbo can.



Livello B1



Qui ci troviamo al livello Intermedio. È richiesta la comprensione di discorsi su vari argomenti anche se viene utilizzato un linguaggio veloce e non totalmente chiaro. Inoltre, bisogna saper comprendere testi complessi su svariati argomenti come, ad esempio, articoli di giornale, report, articoli accademici e letteratura contemporanea. È anche importante poter partecipare attivamente alle conversazioni usando espressioni idiomatiche e colloquiali. E bisogna anche essere in grado di presentare un argomento spiegando pro e contro delle varie opzioni dimostrando padronanza delle strutture grammaticali e del lessico.



Livello B2



Il livello intermedio superiore presuppone di interagire con una fluidità e spontaneità, una comunicazione naturale con i madrelingua senza sforzo. Ecco i requisiti: capire le idee principali di discorsi complessi, partecipare attivamente a discussioni, essere in grado di scrivere testi e spiegare il proprio punto di vista su un problema attuale. Inoltre, deve essere presente una certa indipendenza nell'apprendimento.



Livello C1



Il livello C1 è definito avanzato, ciò vuol dire che la comunicazione deve essere fluente, bisogna conoscere molti idiomi, regole grammaticali e avere un ampio vocabolario. Non solo, bisogna essere in grado di scrivere e comprendere perfettamente testi, documenti e conversazioni i madrelingua senza avere quasi nessuna difficoltà.



Livello C2



Il C2 è il livello massimo, chiamato anche esperto, infatti, è richiesta la comprensione di tutto ciò che si legge o ascolta senza sforzo. Inoltre, bisogna sapersi esprimere in modo fluente e preciso, utilizzando la lingua in modo flessibile ed efficace, senza commettere errori. Sono richieste tutte le strutture grammaticali e molti idiomi.